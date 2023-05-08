他炫耀夜市30元超大「烤小卷」 網敲碗問哪買？私藏地點曝光
現在物價上漲，許多童年回憶小吃已經漲價。日前一名網友分享，他去鄉下夜市，發現一隻小卷只要30元，讓他直呼「最喜歡逛鄉下的夜市了」。文章曝光後，網友暴動喊「怎麼可能！30元在哪裡？」原PO也分享便宜的烤魷魚地點，就在「彰化精誠夜市」。
現在夜市小吃上漲不少，先前《聯合報新聞網》曾報導骰子牛漲價消息，最高漲到250元，引發網友討論。不過也有許多堅持凍漲的店家，日前就有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出一張照片，只見一間烤小卷攤販，上面招牌寫「大特價！全部一隻30元」，搭配原PO買的超大小卷照，他開心寫下「最喜歡逛鄉下的夜市了」。
貼文曝光後，馬上吸引600多則留言，有網友急忙敲碗地點，喊「怎麼可能！30元的小卷在哪買？」、「是我看錯嗎？30元真的便宜」、「我不敢相信我的眼睛，居然有比50元還便宜的小卷」、「不可能吧！成本就超過30元了，我在夜市買120元，看到這種佛心價格要哭了」、「快點給我來個10支，我要吃到吐」、「真假啊？不要騙我喔，我之前在樂華夜市買，一支就要150元左右」。還有內行人表示「這間還漲價了，之前只要20元」、「彰化精誠夜市很多食物都平價好吃」、「這家超好吃」、「以前這間我也有吃過25元的，現在是30元大特價，而且每次去吃都要排隊」。
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