他炫耀夜市30元超大「烤小卷」 網敲碗問哪買？私藏地點曝光

現在物價上漲，許多童年回憶小吃已經漲價。日前一名網友分享，他去鄉下夜市，發現一隻小卷只要30元，讓他直呼「最喜歡逛鄉下的夜市了」。文章曝光後，網友暴動喊「怎麼可能！30元在哪裡？」原PO也分享便宜的烤魷魚地點，就在「彰化精誠夜市」。

2023-05-08 16:51