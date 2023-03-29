物價狂飆漲！民眾逛夜市發現「骰子牛最貴要250元」 漲幅高達50%

現在萬物齊漲，先前已傳出有店家賣雞排一片100元，掀起網路熱議，日前又有網友發現，夜市的骰子牛小份量從100元漲到150元，相當於漲價50%，大份量從200元漲價到變中份量250元，漲價25%，讓他驚呼「有沒有夜市物價漲的超誇張的八卦？」

一名網友在PTT八卦板指出，他日前到寧夏夜市逛街，發現某間攤販賣的骰子牛小份量從100元漲到150元，相當於漲價50%，大份量從200元漲價到變中份量250元，漲價25%，讓他直呼「太可怕了！」

不只有骰子牛漲價，原PO指出「蒸餃去年一籠才70元，現在要90元了！10年前去吃一籠才25元，去年看到夜市賣70元就覺得很誇張了，現在一籠要90元，到底有誰會去吃？」最後，他拋問「有沒有夜市物價漲的超誇張的八卦？」

對此，有網友回應「越低價的東西漲幅都越驚人，50%很正常」、「很久沒逛夜市了，又貴又沒營養」、「夜市已非平民小吃」、「夜市已經不是平民小吃，我現在頂多買章魚燒跟便宜炭烤了」、「夜市的食物比正餐還貴」、「以前夜市是小吃，現在不是了」、「現在夜市根本就宰遊客的，根本不想去」、「我覺得今年最快第二季，最慢第三季，夜市會再漲一次」、「要花這個錢還不如去找平價牛排館就好了，以前夜市是給在地客，現在許多攤販是想吸引外縣市和國際觀光客，所以漲價許多」、「夜市近年來真的沒很值得去了」。