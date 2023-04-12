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缺蛋發現慘戴綠帽！女友陪大叔吃飯「月賺4萬」 他一開冰箱崩潰：雞蛋是約會禮物

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友日前因為缺蛋事件，無意間發現女友私下讓有錢大叔包養，且約會完大叔會送雞蛋的震撼內幕。 示意圖／ingimage
一名男網友日前因為缺蛋事件，無意間發現女友私下讓有錢大叔包養，且約會完大叔會送雞蛋的震撼內幕。 示意圖／ingimage

國內遭逢史上最嚴重蛋荒，有男網友除了要面對缺蛋的煩惱，也因為缺蛋而無意間發現女友出軌，猶豫要不要分手。事件起因於該名男網友透露因為缺蛋買不到便宜的雞蛋，卻意外在女友租屋處發現土雞蛋，才意外揭發女友讓有錢大叔包養約會完大叔會送雞蛋的震撼內幕。

一名男網友在Dcard以「因為缺蛋發現女友疑似出軌」為題，透露自己跟女友都很愛吃雞蛋，兩人去早餐店約會，都會吃超過6顆蛋，晚餐、宵夜也經常吃泡麵加2顆蛋。不過自從國內鬧蛋荒，且蛋價上漲後，就沒什麼機會吃到雞蛋。直到日前原PO陸續2次在女友租屋處發現有雞蛋，且女友稱雞蛋是媽媽給的，原PO開心享用之餘，不忘趁著清明連假到女友老家致謝，不料卻因為女友媽媽的一句話「蛤？什麼雞蛋」，意外揭發出軌事跡。

在原PO的追問下，女友坦承「有在做一些性質特別的打工」，由於家裡給的零用錢太少，為了付房租和生活費，於是上包養網站認識了2名有錢大叔，透過跟他們約會吃飯，每個月賺取4萬元的生活費（2名大叔分別各給2萬元），也會送些禮物給女方，「這些雞蛋就是是約會完大叔送的」。原PO聽完之後相當震撼，「因為沒想過事情是這樣發展」。

雖然原PO表明，自己和女友雙方都不想因為這種事情分手，不過網友們議論紛紛，「約個會20000沒做別的事你信嗎？我是不信啦」、「為蛋賣身，厲害了」、「錢有那麼好賺那她價值觀早晚也壞掉，反正這種的我是不敢要」、「我覺得會有這種賺快錢的心思，就跟外遇是差不多」。

事發後，原PO的女友也出面解釋說自己因為家境不好，加上系上課業繁重，考量到普通的打工無法應付生活開支，才會想被人包養，「包養網站這個詞聽起來很聳動，但實際上這也只是我找到收入來源的手段」、「實際上做的事情就是只有出去一些公開場合充場面，給付我錢的人做做面子」。原PO的女友也說，兩人打算繼續交往下去，「當然男友不希望我繼續做這種工作，我也同意了」，透露過去幾個月賺來的錢已經足夠應付一學期的生活費，所以把「合作對象」直接封鎖了，未來不再聯繫。

雞蛋 蛋價 Dcard 約會 包養

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