日本出現「黑白7-11」 法律規定：保護當地景觀、古蹟建築

博愛座的爭議不斷，近日有一名女網友生理期來很不舒服，提早請假下班，在捷運上坐了一般座位，結果遇到阿婆問能否讓位，她表明人不舒服，卻遭旁邊一位60歲男子手指著當場酸「現在年輕人都在裝病」，讓她理智線整個斷掉，雖然最後男子矢口否認，她還是無法接受，決定提出「嚴懲讓座魔人」的提議，目前已經有破千人附議。

2023-04-08 14:07