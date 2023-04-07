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最貴只要30元！虎尾婆婆店內掛滿獎狀 網友大讚：功德無量

聯合新聞網／ 綜合報導
「虎尾婆婆的店」價目表驚人，相當便宜。圖擷自布萊N 食宿人生
「虎尾婆婆的店」價目表驚人，相當便宜。圖擷自布萊N 食宿人生

心存善念，積累福報，日前有美食部落客分享位於雲林縣「虎尾婆婆的店」，主要販售傳統小吃，價目表相當佛心，且店內掛滿許多感謝狀，不少人也表示，這位婆婆行善多年、熱心公益，是另類的「雲林之光」。

介紹飯店跟餐飲優惠為主的「布萊N 食宿人生」在臉書粉專發文表示，位於雲林縣「虎尾婆婆的店」，所販售的傳統美食價格驚人，都是10元、20元，最貴也才30元。布萊N表示，起初點了乾麵，婆婆還送豬肝、丸子，加點豬血湯後，又附送豬腸等一堆配料，原本還想再點黑白切捧場，婆婆則直接拒絕表示會吃不完，讓他大讚「有一種餓是婆婆覺得你餓」、「不敢說超級美味，但肯定是難得一見超佛心店家」。

許多網友也稱讚婆婆真的超佛心，「好佛心的價錢」、「有夠便宜，CP值超高」、「這價錢誇張的便宜啊」、「台灣最美的景點」、「超佛心的價位」、「做善事的婆婆」、「太佛心啦，幫助許多困苦人渡過艱難的時刻，真是功德無量」；另有人說「基本上是做功德的，建議一般人不要特別去吃，因為基本上賣越多虧越多」。

此外，還有其他人分享，「這婆婆做愛心好多年了」、「我上次也是慕名而去，也跟婆婆聊了一下，很感動」、「記得幫忙洗碗哈哈，這婆婆是佛心經營的，怕學生花太多錢沒吃飽」、「這間上個月去玩不小心也誤入，阿婆做公益的，牆上都感謝狀，有和她聊天一下，說沒錢小孩會幫忙」、「雲林之光」。

店內牆上所掛的感謝狀。圖擷自布萊N 食宿人生
店內牆上所掛的感謝狀。圖擷自布萊N 食宿人生

婆婆 佛心

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