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客自帶杯子被告知「沒折扣」 下秒舉動讓早餐店員傻了：假環保？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名早餐店店員告知客人自備杯子沒優惠時，客人瞬間變臉，下一秒舉動讓她傻眼直呼「假環保」。圖為各式環保杯。 圖／中央社資料照
一名早餐店店員告知客人自備杯子沒優惠時，客人瞬間變臉，下一秒舉動讓她傻眼直呼「假環保」。圖為各式環保杯。 圖／中央社資料照

為了響應政府自帶環保杯折扣5元的優惠，越來越多消費者願意自備杯子裝飲料，然而，如果沒有折扣誘因，消費者是否會被影響？一名早餐店女店員就發文表示，日前遇到一名客人買飲料，當她主動告知早餐店不是賣飲料，因此沒有折5元時，客人竟然當場變臉，隨即把環保杯收回去，這讓女店員很疑惑，感嘆客人是不是「假環保」，貼文一出後引發熱烈討論。

環保署去年7月推行自帶環保杯折5元政策，若民眾前往連鎖手搖飲店、便利超商和速食店買飲品時，能攜帶自己的杯子裝取，就能享有5元折扣。但要注意的是，早餐店、商圈、夜市和提供隨餐飲料的餐飲業者不是實施對象。環保署解釋，希望以循序漸進的方式，讓民眾降低使用塑膠製品的習慣，也希望讓環保觀念更貼近生活。

一名早餐店女店員發文表示，日前遇到一名客人自帶杯子買飲料，當她收完錢，準備拿環保杯裝飲料時，客人詫異地問「用環保杯怎麼沒有折扣？！」，她耐心解釋，早餐店不是政府管制對象，因此沒提供折扣，但仍歡迎顧客自備環保餐具、餐盒。

然而，當客人聽到沒有環保杯折扣時，瞬間變臉，以非常快的速度把環保杯收走，表示用早餐店塑膠杯就好，這讓該名女店員當場傻眼，「那瞬間我滿頭問號又覺得好笑，這是假環保嗎？」。

貼文一出引發討論，大部分網友表示能理解客人舉動，「的確有一部份人不是因為環保而用環保杯，他們就是為了便宜幾塊才願意洗杯子，雖然我不喜歡但可以理解啦」、「沒毛病啊，人家就是為了省錢，才願意洗杯子、忍受杯子永遠都會殘留一點點上一杯飲料的味道」、「覺得這類型的環保意識滿普遍的」、「沒有折五元，他還要自己洗杯子，這對他來說就沒有使用環保杯的誘因了」。

也有網友抱持不同看法，「可以確定這位客人是真小氣」、「笑死就是貪5塊，幫店家省成本還要自己洗杯子，這種事我可不幹」、「這不是假環保，真貪五塊錢才是真的」。

早餐店 環保署 餐具 餐飲業 超商 省錢

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