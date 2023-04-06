他見台鐵60元便當縮水「肉小飯少」 眾人點名2菜色：根本佛心

各類物價不斷上漲，近日就連豬肉也漲價，連帶影響到的就是便當。有網友就PO出自己在台鐵買的60元排骨便當，他發現飯量變少、肉也變小，對比去年（2022）買的明顯差很多，讓他好奇想問大家「還會買嗎？」貼文一出，眾人全大讚物超所值。

這名網友在PTT以「60元的台鐵便當縮水，還會買嗎？」為題發文，他說前幾天買了一個60元的台鐵經濟便當，但發現排骨變小塊，雖然還是有一顆滷蛋，但是飯量卻明顯變少。他拍下照片並且和去年七月買的同價位便當做比較，好奇地提問「各位還會買嗎？我是會啦，畢竟cp值超高」。

不少人都認為60有蛋有肉非常划算，「60塊這樣不錯了，外面買一個快能買2個台鐵」、「這麼便宜，可以吃兩個」、「一個吃不夠你可以吃兩個啊，才60」、「60很便宜」、「蛋就20元了欸，你賺到」、「感覺還算可以，但是以後就不知道了」、「有給你蛋要痛哭流涕了，根本沒賺」、「蛋就20了，根本佛」、「現在外面蛋都賣20，一顆蛋就三分之一價格，還能有這樣的便當根本沒賺頭了吧，現在豬肉也貴，還有這樣的份量簡直不可思議，60有蛋有肉就該跪著感謝」。

還有許多網友抱怨每次都買不到，「板橋車站想買還買不到」、「南港車站還沒開賣就排很長了」、「台北車站很難買到60元便當，到底有沒上架？」、「台北車站60元的大概五點多就被搶光了」、「60要幾點買啊？去永遠都已售完」、「幾天前故意繞過去，60元的十一點多就沒了」、「不要買啦，每次12點就賣完了，中午都要提早半小時去買」。