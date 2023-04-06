從小到大沒發現！統一發票竟藏「跳躍的兔子」 背後用途曝光
統一發票每兩個月開獎一次，但多數人似乎只在意上面的號碼，很少人認真看過發票的設計。一名女網友在網路上發文，表示自己最近才發現發票上面有一隻跳躍的小兔子，而貼文曝光後也掀起討論。
昨（5）日一名女網友在Dcard上以「統一發票上有生肖」為題發文，她透露最近在對獎的時候，發現發票上有一隻跳躍的小兔子，而3-4月份的發票，則是一隻不同姿勢的兔子，「不知道有沒有人發現過呢？」
貼文底下吸引大量回應，不少網友驚訝表示，「哇！長知識了」、「超可愛，一直以來只有注意顏色不同」、「雖然從小看到大，但真的沒發現耶！太酷了吧」、「多告訴妳，上面的某個字會少一筆畫，每期少的都不一樣」。
事實上，傳統紙本發票上的圖騰是「團花」，每年都以12生肖為主題，而且每兩個月就會有新的設計，用過的就不會再出現。此外，團花的花紋線條非常細微，顏色也是特別調配的，無法掃描或複印重製，目的都是為了增加防偽功能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言