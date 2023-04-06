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從小到大沒發現！統一發票竟藏「跳躍的兔子」 背後用途曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發現發票上有一隻跳躍的小兔子。圖擷自Dcard
一名女網友發現發票上有一隻跳躍的小兔子。圖擷自Dcard

統一發票每兩個月開獎一次，但多數人似乎只在意上面的號碼，很少人認真看過發票的設計。一名女網友在網路上發文，表示自己最近才發現發票上面有一隻跳躍的小兔子，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（5）日一名女網友在Dcard上以「統一發票上有生肖」為題發文，她透露最近在對獎的時候，發現發票上有一隻跳躍的小兔子，而3-4月份的發票，則是一隻不同姿勢的兔子，「不知道有沒有人發現過呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友驚訝表示，「哇！長知識了」、「超可愛，一直以來只有注意顏色不同」、「雖然從小看到大，但真的沒發現耶！太酷了吧」、「多告訴妳，上面的某個字會少一筆畫，每期少的都不一樣」。

事實上，傳統紙本發票上的圖騰是「團花」，每年都以12生肖為主題，而且每兩個月就會有新的設計，用過的就不會再出現。此外，團花的花紋線條非常細微，顏色也是特別調配的，無法掃描或複印重製，目的都是為了增加防偽功能。

統一發票 Dcard

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