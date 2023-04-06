嚇！洗衣杆上驚見「北極熊皮」曝曬 網笑：動物園的跑來這？

平常穿著動物布偶裝，看上去十分可愛。不過體積龐大，材質又特殊的布偶裝，要維持整潔也不容易。近來一位日本網友，就在清洗布偶裝時，發生一件趣事。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，住在名古屋的日本twitter網友「degochi」近來分享一張圖片，表示「今天天氣很好，是給熊洗滌的好日子」，畫面中則有有兩隻掛在洗衣杆上，活像是被活剝的「北極熊」毛皮，乍看之下十分駭人。

當然，這並不是真的北極熊皮，而只是北極熊的玩偶裝而已。這位degochi其實是一位造型創作家，特別以製作熊類的布偶裝聞名，很多電視節目或音樂MV等等，都曾委託過他。近來因為名古屋要舉辦活動，所以他特別將這兩隻北極熊布偶裝拿出來曝曬。因為實在太栩栩如生了，結果意外引起話題。

許多網友就紛紛表示「鄰居會嚇死吧」、「這說明了為什麼現在動物園裡沒有北極熊了」、「好可愛喔」、「我家的熊熊也該拿出來洗了」、「其實是北極熊在吊單槓」、「毛皮感覺超溫暖」、「我該給我女兒看這個嗎」。