外國女YouTuber環島「誤騎上高速公路」 遭路人男拔鑰匙網全傻眼

疫情解封，許多國際觀光客也重回台灣。一名來自加拿大的YouTuber蘿西(Rosie Gabrielle)最近貼出她騎車環島的影片，其中有片段是她誤騎高速公路，卻遭路人「攔車拔鑰匙」，引起許多網友質疑該民眾行為不當，蘿西也對此說明自己的想法。

在影片中，蘿西先是拍攝她拿到機車後興奮上路，但她隨著Google地圖導航時卻一路騎上高速公路，當下她馬上知道自己不該騎上來，還說道「天啊我麻煩大了」，直到她終於找到路下來，卻遭到一名身穿黃色雨衣的男子攔下，並拔下她的車鑰匙，直到最後警察到場了解，並經由朋友協助說明，她才找到正確路線並重新上路。

根據蘿西補充，她不認為黃衣男子有意傷害她，男子只是因為語言不通又緊張，才會拿走她的鑰匙，她也很感謝警察的引路且沒有開她罰單，但她仍然覺得這趟旅程很棒。在影片的後半部分，她和另一位YouTuber小飛探索山林秘境和瀑布，還大呼「這裡真的像天堂一樣」。

有網友表示「身為台灣人，我對這位外國人感到非常抱歉與慚愧！對我國惡劣至極的交通環境感到萬分羞恥！」「那個男生的行為是違法的」、「黃衣男只穿一件雨衣和安全帽，還在那邊認為穿全身防護裝的騎士危險」。

但也有人認為「碰到外國人就不開罰喔？」「在高速公路上出現機車真的很危險，她也可能因此被罰很多錢，她還不熟路況和交通規則就能租借到車是很危險的」、「看不到騎士有明顯的攔車行為，因語言溝通困難做出魯莽的行為確實不妥，但沒看到鑰匙被起，引擎有沒有被關閉影片中也看不出來」

根據蘿西的頻道自我介紹，她稱自己是單人機車騎士旅行者、攝影師和影片創作者，她的頻道目前已有63萬的訂閱，在來台灣之前，她曾在巴基斯坦旅行數年。