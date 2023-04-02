是否支持女性衛生棉免消費稅？ 網議論：性別專屬的額外開銷

蘇格蘭在2020年通過立法保障所有女性都可獲得免費的生理期用品，寫下世界第一，反觀台灣仍保留5%的營業稅，而目前免稅法已通過一讀，若未來順利通過將成為亞洲第一個免稅國家，對此不少網友提供不同看法。

有一名網友在PTT發文表示，近日與朋友討論「衛生棉免稅」議題，指出雖然現在政府逐步在學校等機構提供免費的生理用品，但若能免消費稅，相信對女性會是莫大福利。臉書粉專「普通人的理財小秘書」也指出很多民生用品不用繳營業稅。

貼文一出，許多支持的網友表示，「支持，女生不能避免來生理期，衛生棉等於必要支出，歐洲的衛生棉都免稅，所以價格很划算，希望台灣也可以跟進」、「支持啊，畢竟是性別專屬的額外開銷」、「支持，但要確定售價會降下來」、「支持，趕快通過」、「支持，不可避免的生理需求用品」。

也有其他人持不同意見表示，「人類都要大便，衛生紙要不要也順便免稅」、「免稅但是價格不變呢？」、「不贊成，不搞垮房價，整天搞一些五四三的」、「可以免稅，但是質疑廠商會降價嗎」、「給弱勢就好，為什麼搞個全體受惠」、「無感，覺得與其省那消費稅不如拿來提供」。