等長大就知道？成年後「寧喝汽水勝於酒」 釣出一票網友認同

飲酒過量，有害健康，近日有不喜歡酒味的網友發文詢問，「真的覺得酒好喝嗎？有像我一樣長大還是不喜歡酒的人嗎？」，對此釣出一票網友認同，不過其他人也有不同看法。

有一名網友在PTT發文表示，從小看大人喝酒很開心，長輩則回應「等你長大就知道」，成年後卻覺得酒很難喝，主要是「酒精味」令原PO無法接受，寧願喝汽水，也慶幸現在的工作不用應酬，因此詢問網友「真的覺得酒好喝嗎？有像我一樣長大還是不喜歡酒的人嗎？」

不少網友認同地表示，「我34歲了也覺得酒很難喝，也還沒社會化」、「不要喝，我從來不喝那種東西」、「我也是，從小就不喜歡那味道，到現在也是」、「我也覺得不好喝，除非是甜的」、「超級難喝，小時候喝跟長大喝都覺得」。

不過也有人認為，「不會，越是昂貴的酒越順口、無酒精味」、「威士忌25年、30年一般人會覺得好喝」、「不是不難喝就叫好喝，而是不同酒特色不同」、「便宜的酒當然難喝，好喝的酒很貴阿」、「喝酒求的是醉，從來就不是為了好喝，所以你出發點就錯了」、「酒這種東西沒辦法勉強，愛喝的是喝到要死，覺得酒難喝的是光聞到就不行」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康