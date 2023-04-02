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她拔魚缸插座充手機害「2條魚全死」賠5千 夫嗆：加個0都買不起

聯合新聞網／ 綜合報導
人妻為了充手機，拔掉魚缸插頭，導致老公養的兩條魚不幸死亡，過背金龍魚示意圖。圖片來源／ingimage
人妻為了充手機，拔掉魚缸插頭，導致老公養的兩條魚不幸死亡，過背金龍魚示意圖。圖片來源／ingimage

夫妻間的相處是不少人的課題，近日有女網友抱怨，為了要充手機，把老公的魚缸插座拔掉卻忘記插回去，導致兩條魚死亡，他發現後氣得火冒三丈，貼文一出不少人砲轟原PO「不尊重」，還有人質疑是創作文。

有女網友在「匿名公社」發文抱怨，說明日前把老公的魚缸延長線插座拔掉，用來充手機，卻忘記插回去，導致魚缸內兩條魚死亡，老公出差回家後氣得火冒三丈，原PO還特地匯款5000元賠償，未料丈夫無法接受，竟怒斥「加一個0都買不起」。

她氣憤直言老公態度差勁，「開始跟我大小聲，說什麼魚缸沒過濾家裡又會西曬，他的過背（龍魚）、巴卡雷龍都死了」、「只是插座沒有插回去而已，有必要這樣嗎？我比不上兩條魚嗎？」、「只會無理取鬧像個小孩子一樣，為了幾條破魚跟我鬧脾氣」。

對此，許多人紛紛砲轟原PO的行為，「做錯事還這樣的態度，真不知道妳父母怎麼教妳」、「無知比較糟糕，尊重也是最基本的」、「先不管魚貴不貴，都是老公認真養的寵物，為什麼不尊重呢」；不過也有人質疑是創作文，「看也知道是唬爛的，家裡怎麼可能只有那插座而已」、「感覺就是創作文，假到只會覺得這根本把網友當傻子」、「上次的哥吉拉事件結束，作者開始要寫魚缸事件了」。

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