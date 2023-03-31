信義區咖啡店倒了又開「汰換率超高」 網揭1關鍵：創業人首選

咖啡店相當受到現代人喜愛，因為不僅可以認真品嚐飲品和食物，還可以在店內辦公或讀書。不過，一名網友在網路上發文，表示（北市）信義區附近的咖啡店倒了又開，而且非連鎖咖啡店的汰換率非常高，因此好奇詢問「為什麼咖啡店一直倒閉還一直開？」而貼文曝光後也掀起討論，有網友指出關鍵「因為開店門檻低」。

一名網友在PTT上以「為什麼咖啡店一直倒閉還一直開？」為題發文，原PO透露住在信義區幾年後，發現附近的咖啡店都開一陣子就倒閉，沒多久又開一間新的咖啡店。原PO表示除了連鎖咖啡店沒倒以外，其他的咖啡店汰換率非常高，「生的比韭菜還快」。原PO指出不管是一杯賣100元、200元，或是一杯只要70元、80元的咖啡店都倒了，「結果沒多久就又會有新的人來開，裝潢還會整個換掉，超浪費耶」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我猜是進入門檻低吧，想創業的人都先開咖啡店」、「門檻低啊，跟泡沫紅茶店很像」、「飲料店門檻低，只是很花人力時間」、「有創業夢想的人首選，但如果要扛租金都撐不久」、「每個開店的老闆都有夢想，但現實很殘酷」、「進入門檻低，但是存活超難」。

也有網友提到，「通常老闆除了咖啡之外，也要稍微有些厲害的地方」、「沒做出差異化的話，平價有超商咖啡，高價位有星巴克，中價位這塊也一堆咖啡店在搶，結論就是除非有噱頭（例如店內有王牌咖啡師），不然陣亡率很高」、「還是要有點技術成份吧」、「單賣咖啡現在很難生存了，除非你的價格能比連鎖店更有競爭力」。