快訊

信義區咖啡店倒了又開「汰換率超高」 網揭1關鍵：創業人首選

豔星改寫美政壇史！川普遭起訴 她親吐「那一夜」：最不怎麼樣的體驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

信義區咖啡店倒了又開「汰換率超高」 網揭1關鍵：創業人首選

聯合新聞網／ 綜合報導
咖啡店相當受到現代人喜愛，而且每間店的特色都不同。 示意圖／ingimage
咖啡店相當受到現代人喜愛，而且每間店的特色都不同。 示意圖／ingimage

咖啡店相當受到現代人喜愛，因為不僅可以認真品嚐飲品和食物，還可以在店內辦公或讀書。不過，一名網友在網路上發文，表示（北市）信義區附近的咖啡店倒了又開，而且非連鎖咖啡店的汰換率非常高，因此好奇詢問「為什麼咖啡店一直倒閉還一直開？」而貼文曝光後也掀起討論，有網友指出關鍵「因為開店門檻低」。

一名網友在PTT上以「為什麼咖啡店一直倒閉還一直開？」為題發文，原PO透露住在信義區幾年後，發現附近的咖啡店都開一陣子就倒閉，沒多久又開一間新的咖啡店。原PO表示除了連鎖咖啡店沒倒以外，其他的咖啡店汰換率非常高，「生的比韭菜還快」。原PO指出不管是一杯賣100元、200元，或是一杯只要70元、80元的咖啡店都倒了，「結果沒多久就又會有新的人來開，裝潢還會整個換掉，超浪費耶」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我猜是進入門檻低吧，想創業的人都先開咖啡店」、「門檻低啊，跟泡沫紅茶店很像」、「飲料店門檻低，只是很花人力時間」、「有創業夢想的人首選，但如果要扛租金都撐不久」、「每個開店的老闆都有夢想，但現實很殘酷」、「進入門檻低，但是存活超難」。

也有網友提到，「通常老闆除了咖啡之外，也要稍微有些厲害的地方」、「沒做出差異化的話，平價有超商咖啡，高價位有星巴克，中價位這塊也一堆咖啡店在搶，結論就是除非有噱頭（例如店內有王牌咖啡師），不然陣亡率很高」、「還是要有點技術成份吧」、「單賣咖啡現在很難生存了，除非你的價格能比連鎖店更有競爭力」。

咖啡 PTT 創業

延伸閱讀

單買雞排價格破百！便當有飯菜只要95元 老饕曝2差異：吃起來很廉價

花60萬「被消失」！日本神秘職業「夜逃屋」幫人搞失蹤

善心女捐秀髮助癌友獲全場大讚 內行人指1內幕：其實這更缺

老闆娘便宜3元賣她高麗菜 眾人見價錢酸「被坑了」

相關新聞

雞排一片終於漲破100！名店哀「成本沒法度」 網喊：見證歷史

通貨膨脹持續影響民生經濟，日常用品漲價讓民眾很有感！昨天一間雞排名店貼出公告，指因為成本考量，不得不調漲雞排和雞米花的價錢，也導致一片雞排的價格來到「100元」的三位數字。有網友哀嚎「買不下去」，但也有人表示會繼續支持店家。

信義區咖啡店倒了又開「汰換率超高」 網揭1關鍵：創業人首選

咖啡店相當受到現代人喜愛，因為不僅可以認真品嚐飲品和食物，還可以在店內辦公或讀書。不過，一名網友在網路上發文，表示（北市）信義區附近的咖啡店倒了又開，而且非連鎖咖啡店的汰換率非常高，因此好奇詢問「為什麼咖啡店一直倒閉還一直開？」而貼文曝光後也掀起討論，有網友指出關鍵「因為開店門檻低」。

女大生手機桌布放這一物 釣出許多同好：超方便

隨著時代進步，手機已成為非常普遍的3C產品之一，幾乎每人人手一機，當然桌布也都各不相同。一名女網友就透露自己手機的鎖定螢幕和桌布平時都是放課表，只有寒暑假才會換掉，沒想到竟然釣出不少同好也這樣做。

大學生字跡被笑「像小孩子寫的」 網熱議：看得懂但很醜

小時候寫字醜，長大後寫字會變漂亮些嗎？有一名女網友表示自己是大學生，但是寫出來的字體卻被室友嘲笑很像小孩子寫的，讓她非常不開心，於是PO出自己的字跡詢問大家的看法，多數人也安慰她看得懂就好。

老闆娘便宜3元賣她高麗菜 眾人見價錢酸「被坑了」

萬物「漲」聲不斷，讓民眾苦不堪言，但近期高麗菜卻因為生產過量導致價格暴跌，讓農民相當憂心。一名女網友透露日前買了一顆高麗菜，老闆娘還便宜3元賣給她，但鄉民們看到她買的價格後卻直呼「太貴了」。

他見機車把手裝這一物讚「生活智慧王」 網驚：非常危險

機車是台灣最普遍的交通工具，每個家庭幾乎都有一兩台，不過一到夏天騎機車就是件苦差事，因此不少騎士都會在把手套上防曬手套。有網友在路邊看到一輛機車的把手上面套的不是防曬手套，反而是洗衣精補充包的包裝袋，讓他笑說真的是「生活智慧王」，但也有人認為實在太危險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦