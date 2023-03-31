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大學生字跡被笑「像小孩子寫的」 網熱議：看得懂但很醜

聯合新聞網／ 綜合報導
寫字示意圖。 照片／ingimage
寫字示意圖。 照片／ingimage

小時候寫字醜，長大後寫字會變漂亮些嗎？有一名女網友表示自己是大學生，但是寫出來的字體卻被室友嘲笑很像小孩子寫的，讓她非常不開心，於是PO出自己的字跡詢問大家的看法，多數人也安慰她看得懂就好。

原PO在Dcard以「字像國小生是正常的嗎？」為題發文，她簡單在紙上寫了幾句話，然後PO上網表示自己目前是大二生，但日前作業被室友看到後，竟然開始討論為何字跡那麼像小孩寫的，討論到最後大家卻笑成一團，讓她感到很不舒服，「字長得像國小生是正常的嗎？」

原PO的字跡引起不少討論，「字像以外，連文筆都像」、「內容也很像小朋友」、「內容也是故意模仿小學生作文嗎？」、「寫錯字比較好笑」、「看得懂但是醜」、「蠻醜的」、「如果我欣賞的男生寫字像這樣，我會直接下船」、「我已經出社會幾年了，我感覺越來越不會寫字，因為我的工作環境都不太需要寫東西，可能再過10年20年，會需要寫字的工作就非常稀少了」、「妳就國小生吧寫這什麼東西？全聯為什麼可以寫錯字？拜託別說妳跟我們一樣是大學生」。

不過也有網友安慰地說「至少看得懂，不是鬼畫符」、「沒關係，我看過比妳更醜的」、「都2023年了，誰還在手寫字？」、「沒事呀，我活到28歲也還是寫這樣像小孩的字，頂多草一點」、「很好看啊，我覺得字這種東西，看得懂比好看重要」、「能看懂就行，至少不是一堆注音然後鬼畫符」、「沒關係！大叔我活到快40，我的字看起來就是在鬼畫符」。

原PO秀出自己寫的字跡。 圖擷自Dcard
原PO秀出自己寫的字跡。 圖擷自Dcard

Dcard 大學生

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