逛寶雅見文具區這一景象超震撼 眾人齊喊：超療癒

生活美妝連鎖賣場「寶雅」販售的商品種類眾多，吸引不少民眾甚至年輕人瀏覽光顧，有一名女網友日前和朋友逛寶雅時，發現朋友駐足在文具區前不離開，她走過去看到架上陳列的景象相當驚訝，照片一PO網也引起不少回響。

女網友在臉書「爆廢公社二館」透露日前和朋友去逛寶雅，卻發現對方在文具區逗留很久，她走過去才發現販售筆類的架子上，整整齊齊地擺放了各種筆，還依照顏色陳列，一眼望去整齊劃一的畫面讓人看了很療癒。

原PO對於店員的整理相當佩服，而自己也站在筆區看了10幾分鐘才離開，也因為畫面太過整齊，當看到有幾支筆被客人動過，讓原PO忍不住幫店員擺回去。

照片引起不少人讚嘆，「好喜歡這種排列方式」、「排得好整齊」、「太舒服了吧」、「舒服，也確實會增加購買慾」、「好整齊呦，如果是我也會看很久」、「真的很難得看到這樣的景色」、「整齊到不敢動」、「分色系深淺就更舒壓」、「這真的很療癒欸！會捨不得買筆而破壞這和諧的一幕」。

也有網友開玩笑地說「就說不要強迫強迫症的人排貨架了」、「感覺店員心很累，只要有人買就要補」、「有強迫症的會不會捨不得買」、「我都不知道現在文具店也要高裝檢欸」、「像我有選擇障礙就會挑很久」、「會引發密集恐懼症」、「強迫症每個色都買一支」。