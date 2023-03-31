善心女捐秀髮助癌友獲全場大讚 內行人指1內幕：其實這更缺

台灣人相當溫暖有愛心，每個人都有自己行善的方式。一名女網友在臉書上發文，分享自己捐髮的照片，並透露這次是第三次了，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友都大讚她的善舉，但也有內行人指出，「最缺的其實是把頭髮製成假髮的經費」。

昨（30）日一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文，她認為平時把髮質保養好是一件很值得的事情，同時也很開心自己的頭髮長很快，目前已經捐了三次頭髮，希望能幫助更多有需要的人。從照片中可以看見，原PO手上拿著一把烏黑的頭髮，看起來髮質相當柔順，而且具有一定的長度，並把頭髮裝進收件單位是「中華民國癌病腫瘤患者扶助協會」的信封。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛大讚，「人美心更美」、「謝謝妳的愛心」、「有您真好」、「好人一生平安」、「太暖心了，妳是我的偶像」、「妳的長髮真好看」、「好厲害！真的很佩服，我無法控制自己不染頭髮」、「功德無量」。

也有網友提到，「我們家小女兒頭髮也長很快，她兩年可以捐一次，這十年來已經捐五次，我自己的就長比較慢，只捐了兩次」、「我也在留長等能捐髮，上次去美髮院量已經有25公分了！再加油一下」、「前年捐過一次，雖然過程辛苦，但我覺得值得」。

還有內行人指出，「最缺的其實是把頭髮製成假髮的經費」、「製作成假髮需要費用，很多都是團體的創辦人自掏腰包去完成」、「之前有想捐，但聽說不缺髮，是缺經費，所以剪下來的頭髮都給髮廊」、「不缺頭髮，缺經費，醫院已經不怎麼想收了」。