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極簡網紅NanaQ曾高喊「買不如租」今開心宣布買房 網：話不要說太滿

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／截自臉書
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YouTuber「NanaQ」以推廣極簡生活、標榜「沒有化妝品、沒有保養品、在家不用衛生紙、只用水」的環保風格為主。最近她在臉書上公布喜訊，表示自己在爸媽的陪同下買了一間房子，脫離租屋族的身分，獲得眾多網友恭喜。但卻也遭人翻出兩年前她曾拍影片表示「寧花兩萬元租房」，也遭網友評論「話不要說的太早。」

NanaQ在臉書貼文中說，她在兩年前從小額儲蓄險開啟理財之路，在那之前她一直是月光族。兩年後她因為媽媽大病，她開啟了看屋之旅，而在那之前她一直是租屋族，現在她買了一間房子。

她在文中詳述，自己起初想要海景房，爸媽雖然不贊同，還是耐心陪她到處看法，直到她改變心意，也認真幫她分析居住的優劣、未來脫手的考量。近日她們再度去到心儀建案，決定和建商認真談，她表示「接下來的一小時是我人生最傻眼的一小時」，爸媽使盡全力幫他殺價，最後真的談到滿意的價格，當她在訂購單簽上自己的姓名時「眼眶差點擠出了淚水。」

她最後謝謝爸媽「我輸在起跑點是因為我爸爸媽媽書唸得少，可是在我的世界裡，我不在乎輸贏，只在乎幸福，然而我爸爸媽媽給予我的教育比學校來得多，給予我的愛比我想像中還要來得多。」

大部分網友在她貼文的下面給予祝福「人生邁入另一個階段，繼續豐富人生」、「好棒，恭喜你」，但也因她過往言論，有網友回應「不是說要當租屋族」、「就是因為沒有出過事情才會嗆用租的，人噢話不要說的太滿」、「房子不買回頭看只會後悔」。

NanaQ在兩年前的影片《花2萬塊租屋｜分享不把錢拿去買房繳貸款的原因》中，曾表示她認為現在的房子不值得這個價錢，想要把錢投資在自己和其他地方，且租房可以獲得比買房更好的生活品質，因此她寧願花兩萬元租房，而不是拿來繳房貸。

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