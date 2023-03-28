超商沒生意淪「領貨店」 店長求顧客多消費：已吃土三個月

來自OK超商店長的「溫情喊話」。圖擷自爆廢公社二館

台灣四大超商互相競爭，日前有網友拍下某OK超商店內老闆的「溫情喊話」告示牌，希望顧客們領貨時能多多消費，對此原PO首次「領貨時順便買了一罐茶」。有網友則表示「完全能理解，包裹對於超商而言，真的只是做服務」，還有其他人紛紛指出OK超商的缺點。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張OK超商的告示牌，指出「老闆已吃土三個月，在享受無償代收服務的同時，還請顧客們多多消費」，藍色字體寫道「口渴了帶瓶飲料，嘴饞了買個零食，肚子餓了帶個泡麵鮮食，讓辛苦為您進貨整理包裹的店員，能夠有個基本的營運收入」、「做包裹超商，基本上和做公益事業沒兩樣，包裹、帳單、煙酒單件的收入0.5-3元，請個工讀生的薪資都還不夠」。

原PO感受出店長的無奈，表示現在的OK超商就是「領貨店」，不少人只領貨不買東西，導致加盟主「沒賺頭」，直呼「日前看到這個『溫情喊話』後，第一次領貨時順便買罐茶」。部分網友表示，「都寫那麼明了，如果確實有享受到服務捧個場不為過啦」、「完全能理解，包裹對於超商而言，真的只是做服務的」，不過有人對此並不領情，認為「那你去跟公司反映，別道德綁架消費者」。

許多人也指出OK超商的缺點，「現在OK的商品越來越少，貨架撤很多，幾乎都是放寄取貨的商品」、「OK跟萊爾富的飲料選擇真的不多，而且像微波食品，例如便當或者飯糰也都不多，也沒什麼在辦集點活動」、「OK的熟食超難吃，好意思說」、「OK、萊爾富最大問題是保存環境與保鮮時間跟退貨制度的制定，造成產品不新鮮或過度冷藏」、「認真說OK很多店一進店裡面某種味道，根本不會想購物」。