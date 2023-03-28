230度烤20分鐘！好市多牛肉捲變這慘樣 眾人笑翻：以為是香腸

美式賣場好市多集結了多樣化且實惠的商品，再加上還有販售熟食區的美食，吸引了不少民眾前往光顧消費。不過有網友買了牛肉捲回家放到冷凍庫，拿出來烤卻因為烤太久，表皮整個變焦黑，照片一PO網笑翻不少人。

從原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出的照片看到，牛肉捲表皮焦黑一片，彷彿是根「木炭」。原來他從好市多買了牛肉捲回家後就放冰箱冷凍庫，等到要吃的時候再拿出來放烤箱加熱，但似乎烤的時間太久才會變成這副模樣，原PO哭笑不得地說「請問大家紅龍牛肉捲從冷凍拿出來都烤多久，我用230度烤了20分鐘變成這樣」。

照片讓不少人看了都笑翻，「這是黑龍牛肉捲吧」、「你這是幫它舉辦火化了是吧？」、「對不起，我笑到臉抽筋」、「是在煉丹嗎？」、「不看標題還以為香腸烤焦了」、「沒事，只是曬傷」、「到底是什麽深仇大恨？要用2百多度烤它」、「變成黑橋牌」、「怎麼看著有點痛」、「好一個巧克力牛肉捲」、「吃了可以增加一甲子功力嗎？」、「200度以上最多5分鐘內，烤個外皮酥脆用的，20分鐘230度…它居然沒起火，沒出動消防車，算是運氣很好了」。

有許多過來人分享經驗，「180度…先10分鐘，反面再10分鐘」、「先微波2分鐘，再小烤箱2分鐘」、「微波就可以了，分兩次微波」、「我是先微波再烤」、「通常冷凍食品外包裝盒都有寫指引，沒有的話180-190度有預熱，先15分鐘」、「230度不適合『長』時間。如果要烤20分鐘，建議180度就可以」、「我都退冰微波再烤」、「我用烤箱180度4分鐘（牛肉捲要烤之前，先噴點水）」。