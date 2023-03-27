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年輕人不愛？她買「1水果」被笑老人才會吃 內行曝：有錢人在吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友PO文表示，買了一盒枇杷回家享用，沒想到竟被笑說「吃這水果都是老人」。 圖／ingimage
一名女網友PO文表示，買了一盒枇杷回家享用，沒想到竟被笑說「吃這水果都是老人」。 圖／ingimage

台灣素有「水果王國」之稱，一年四季都有許多水果可以吃。然而，近日就有一名女網友PO文表示，買了一盒枇杷回家享用，沒想到竟被笑說「吃這水果都是老人」，讓她相當傻眼，因此上網發文求解，掀起網友熱議。

該名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，買了一盒枇杷準備回家享用，結果竟然被笑說「吃這水果都是老人」，讓她超級無言，忍不住回嗆「你才老人，你全家都老人啦」。

貼文一出，立刻引發網友熱烈討論，紛紛回應「這不便宜餒，而且這個超好吃的」、「沒錢還吃不起」、「這有錢人在吃的」、「吃得起這水果的，假如是老人，那也是一個有錢的老人」、「枇杷貴貴捏，真是不識貨」、「枇杷產量少、價格高，並不是很大眾的水果，其實好吃的味道真的不錯」。

不過，也有網友指出年輕人不愛吃的原因，「好吃，就是皮難剝，剝好都不想吃了」、「小時候很愛吃耶，長大後懶得吃了（懶得剝皮）」、「年輕人懶得剝皮」、「年輕人愛沒有籽，不削皮，不用切的水果」、「這是我排名在第二的麻煩水果！第一名是石榴」。

網友指出年輕人不愛吃枇杷的原因，就是懶得剝皮。 圖／翻攝自爆怨2公社
網友指出年輕人不愛吃枇杷的原因，就是懶得剝皮。 圖／翻攝自爆怨2公社

台灣 爆怨公社

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