年輕人不愛？她買「1水果」被笑老人才會吃 內行曝：有錢人在吃

台灣素有「水果王國」之稱，一年四季都有許多水果可以吃。然而，近日就有一名女網友PO文表示，買了一盒枇杷回家享用，沒想到竟被笑說「吃這水果都是老人」，讓她相當傻眼，因此上網發文求解，掀起網友熱議。

該名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，買了一盒枇杷準備回家享用，結果竟然被笑說「吃這水果都是老人」，讓她超級無言，忍不住回嗆「你才老人，你全家都老人啦」。

貼文一出，立刻引發網友熱烈討論，紛紛回應「這不便宜餒，而且這個超好吃的」、「沒錢還吃不起」、「這有錢人在吃的」、「吃得起這水果的，假如是老人，那也是一個有錢的老人」、「枇杷貴貴捏，真是不識貨」、「枇杷產量少、價格高，並不是很大眾的水果，其實好吃的味道真的不錯」。