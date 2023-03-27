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出國旅遊首選日本還是韓國？ 網友戰翻天：看同事去哪就知道

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇女生比較偏好去日本還是韓國旅遊。示意圖／ingimage
一名網友好奇女生比較偏好去日本還是韓國旅遊。示意圖／ingimage

4月連假即將來臨，許多人都已規劃好旅遊行程，日前有網友好奇「女生比較喜歡去日本還是韓國旅遊？」話題引發兩派網友戰翻天，有人認為「日本好玩很多，景點跟食物都很棒」，也有人大推「韓國飲食文化不錯，還有熱門韓劇景點」，還有人笑稱「看同事去哪國就知道」。

一名網友在PTT發文表示，很多人都去過日本跟韓國旅遊，他認為以女生來說，似乎比較喜歡去韓國旅遊，不過近日去日本旅遊的人潮特別多，讓他好奇「有女孩能比較一下嗎？如果只能選擇一個國家，要去日本還是韓國玩？」

對此，有哈日族稱讚「日本能吃到爽，韓國能幹嘛？」、「日韓都去過很多次，真心推薦日本」、「看同事之間今年還有誰沒去過日本的？我看韓國倒是沒人去」、「日本的美食、景點豐富性都比較好」、「連韓國人都狂去日本，韓國人解封來日本觀光的數字狂飆升」、「日本完勝」、「韓國食物比日本不好吃」、「日本能玩的地方太多了，食物也很好吃」、「日本的旅遊資源比較豐富，韓國只有追韓劇可以」、「論景點的話，絕對是日本」。

也有人推薦韓國，大讚「韓國其實音樂劇很讚」、「韓國可吃生螃蟹，但要先吃寄生蟲的藥」、「韓國有賭場，而且美妝跟保養品也都很棒」、「去過韓國的濟州島，食物雖然不合胃口，但是美妝很好買」、「韓食我很愛，當地的店超好吃，台灣很少道地的」、「韓國旅費便宜很多」、「韓國靠海城市滿美的」。

日本 旅遊業 PTT

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