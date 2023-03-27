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台灣邦交剩最後「13國」誰會留到最後？ 網一致認同就是它

聯合新聞網／ 綜合報導
帛琉示意圖。圖／取自帛琉觀光局臉書
帛琉示意圖。圖／取自帛琉觀光局臉書

前友邦宏都拉斯最近宣布停止和我國邦交，與中國大陸建交，我國的邦交國數量也因此降至13國。有PTT網友便因此好奇發問，在剩下的這幾個國家中，「誰會是真朋友，不會因為錢而倒戈？」他也特別提出有宗教因素的梵蒂岡和帛琉這兩國，而帛琉因一原因被網友大讚會「留到最後」。

該網友在文中列舉我國目前剩下的13個邦交國，美洲有貝里斯、瓜地馬拉；加勒比海有海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁；太平洋島國：馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯；南美洲：巴拉圭；非洲：史瓦帝尼；以及在歐洲，地位比較特殊的梵蒂岡。

他認為，除了「爆幹有錢」的帛琉、梵蒂岡有宗教因素，這兩國大概不會因為錢跟老共交好之外，「其他人倒戈應該都在一瞬間」。那麼究竟誰是台灣的真朋友？

許多網友認為是帛琉，「只有帛琉」、「說真的，帛琉，這國不缺錢而已，其他都窮國」、「帛琉呀，美國的類殖民地」、「教宗國一直跟中共眉來眼去，哪裡穩」、「帛琉吧，超挺的」、「帛琉啊！目前阿共仔買不下來的」、「帛琉應該會是我們最後一個邦交國。」

也有網友有其他意見，「帛琉跟海地會撐台灣到最後」、「馬紹爾也不會啊，後面是美國」、「目前看來是梵蒂岡」、「帛琉、梵蒂岡都跟台灣有深度合作，已經跟金錢援助無關了 」、「梵蒂岡的狀況不太一樣，聖座跟中共建交，也不會跟台灣斷交，這是原則問題，他們有解釋過。」

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