撞到不負責！兩津勘吉生猛似「狒狒暖男」《烏龍派出所》20大熱門角色排行揭曉

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《烏龍派出所》陪伴著不少人成長，原著漫畫更是連載了長達40年，在2016年時，漫畫版發行第200卷，同時也是大結局，有歡笑，但也有淚水的劇情，也讓《烏龍派出所》成為不少人心中的神作。

動漫中各個鮮明的角色，配上經典的台式配音，讓《烏龍派出所》成為台灣熱門的動漫之一，更是創造出不少經典台詞和角色。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出近一年網友熱議的「烏龍派出所20大角色」，趕快一起來看看有沒有你愛的角色吧！

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No.10 日暮熟睡男

2月29日出生的「日暮熟睡男」被設定為「每四年才醒來一次」，因為醒來的時間和奧運舉辦的年份剛好重疊，因此也被稱為「奧運男」。除此之外，他也因為擁有預知、念寫、瞬間移動等超能力而被認為是《烏龍派出所》中的最強警官，不過若是沒有睡滿四年就被叫醒，這些超能力也會造成可怕的後果。

日暮熟睡男還有一個名為「日暮起男」的弟弟，並且有每四年才睡一次的相反設定。熟睡男配合奧運起床的角色特性造成不少話題，在2020年日本東京奧運因為新冠肺炎而延期時也有許多網友開玩笑表示：「今年奧運沒舉辦，阿兩還要叫醒他嗎？」

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No.9 小野小町

《烏龍派出所》動畫版限定角色「小野小町」是一名交通科警員，取代漫畫版中「早乙女」的角色，除了常常與清正奈緒子搭擋外，也時常和兩津勘吉鬥嘴，不過對於兩津勘吉的個性嗤之以鼻，小野小町特別喜歡稱呼兩津勘吉為「原始人」。

留有一頭俏麗短髮的小野小町也是許多觀眾在《烏龍派出所》中喜愛的角色之一，粉絲也透露「小野小町」的名字剛好與日本人曾選出歷史三大美女的名字相同，讓網友紛紛表示「小町還蠻可愛的啊...」、「跟兩津還挺配的」、「漫畫裡面類似的角色是早乙女，不過好像消失很久了」。

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No.8 寺井洋一

寺井洋一可以說是一個「超級平民」的角色，兩津也說過「寺井的人生就是不斷擊出短打，幫助別人是他最樂意做的事情」也正因為這種隨遇而安的短打人生，讓這個平凡的角色，也有不平凡的特質，因為善良就是寺井最不平凡特點。

有網友也發現，其實寺井在遊戲的天賦相當驚人，甚至連阿兩都贏不了寺井，「寺井玩遊戲真的很強，阿兩不作弊根本贏不了」、「寺井真的很善良，善良到常常被人遺忘這個角色，但卻是最佳綠葉」、「平凡、善良就是人生最大的福氣」、「平靜又幸福，有家人有朋友在身邊」。

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No.7 麻里愛

麻里愛甜美的聲音和美豔的外表，曾經是五十戰五十勝的「不敗泰拳冠軍」，但因為愛上教練而決定整形，成為跨性別人。之後遇到與教練神似的兩津而一見鐘情，兩人甚至一度論及婚嫁，但動畫最後兩津知道麻里愛為男性後就沒有結果。

不少網友也為麻里愛與兩津的愛情線感到可惜，「麻里愛真的很婆，覺得兩津應該要娶麻里愛的」，「聽說麻里愛變成女性之後就沒有那麼喜歡兩津了」、「麻里愛很讚，但感覺沒辦法跟兩津相處」、「麻里愛真的很不錯，但就是性別錯誤」、「跟兩津真的好可惜」。

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No.6 擬寶珠檸檬

「擬寶珠檸檬」是兩津勘吉的遠房小表妹，也是小纏的妹妹，擅長在超神壽司店鑑定料理，擁有「神之舌」的味覺美譽，因為她的功力遠近馳名，就連一流餐館或是只做私房料理的超高級食樓都要看她的面子。

事實上檸檬是個只有4歲、就讀幼兒園的天才兒童。檸檬的將棋技術也非常厲害，還擅長書法，雖然書法寫得很漂亮，但卻連自己的名字都不會寫。年齡雖小但個性像小大人一樣，比兩津勘吉還要成熟，在動畫版中曾說過想嫁給兩津，不少網友其實默默嗑起這對CP，「他們兩個個性很合啊」、「檸檬是真愛」。

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No.5 大原大次郎

任職警察超過30年的大原大次郎在龜有公園前派出所擔任所長，是兩津勘吉的前輩，因為性格較為保守和守舊，因此和兩津常常想法有衝突，根據漫畫版的烏龍派出所，曾分析過若大原所長沒有遇上兩津，現在可能已經當上葛飾署署長。

雖然大原所長對兩津相當嚴厲，還經常罵兩津「大笨蛋」，但其實他非常關心兩津，與兩津可以說是亦師亦友的關係，「大原所長真的是一位很好的上司吧，雖然嚴厲，但還是默默在幫助阿兩」、「有好多集都可以看得出來，大原所長真的很關心下屬，也真心希望下屬過上好生活」。

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No.4 本田速人

曾經是暴走族關東男子聯合老大的本田速人， 現在是交通機動隊總教官，平常是柔弱又害羞個性的本田，一旦坐上兩輪的交通工具後，就會性情大變，變得相當狂野，而本田的家人也是如此，妹妹是坐上大象，弟弟則是坐上腳踏車。而本田其實還是個「妹控」，相當保護自己的妹妹的本田伊步，在動漫中可以多次看到本田愛護妹妹的樣子。

在戀愛史上，本田其實失戀了183次，直到和交通隊女警乙姫奈奈交往後，才結束失戀，深情又有趣的個性，受到不少網友喜愛，「變身的樣子真的帥」、「個性很深情欸，沒有女友才奇怪」、「跟奈奈真的超級配」、「個性超鮮明，每次坐上機車反差都很好笑」。

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No.3 中川圭一

中川圭一除了是龜有公園前派出所警員之外，還是世界企業集團之首「中川集團」社長中川龍一郎的兒子，集團總資產高達四百兆日圓。而選擇成為警察的原因是因為從小就相當崇拜警察，在進入派出所前是霹靂小組的成員。兩津對中川來說就是位值得敬佩的前輩，雖然因為兩津，中川吃了不少苦頭，但兩津也教會了中川很多事情。

中川在烏龍派出所中，駕駛技術和槍法都相當出色，再加上才貌兼備、精通各國語言，讓中川備受女生歡迎，「中川根本就是完美的高富帥」、「中川跟麗子真的太完美了，所以才不來電」、「中川狂起來也是很好笑」、「不愧是女警最想結婚第一名」。

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No.2 秋本·卡多麗奴·麗子

據傳身高177公分、體重46公斤的秋本麗子是龜有派出所裡的巡查刑警，日法混血兒的她留著一頭金黃色長髮，炯炯有神的大眼配上前凸後翹的身材，最後穿上合身的粉紅色警察制服，更是許多宅男們心目中的理想女友。

網友也透露小時候麗子因為長得太可愛曾被數度綁架，不過她卻能靠著自己將綁匪繩之以法，到日本讀完大學後不顧家人反對考取軍官學校，最後來到龜有派出所任職，第一次上班還直接開車撞壞派出所大門，觀眾也留言表示「感覺秋本麗子武力值頗高，可惜烏龍派出所裡面變態角色太多了」、「原來麗子也有任性大小姐，還有開不好車的時期啊」。

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No.1 兩津勘吉

擁有Ｍ型濃眉和狒狒般手毛的兩津，嗜錢如命的個性，讓兩津常常為了小錢奮不顧身，而鬧出不少烏龍，兩津受歡迎的原因，也正是因為有著無厘頭、接地氣的特質，加上充滿台式風味的配音，讓人覺得很好親近，有著比蟑螂還要強戰鬥力的兩津，有著「人類起重機」的稱號。

兩津只要到生日當天（3月3日）就會發生各種很倒霉的事情，讓不少網友感到相當有趣，「生日那天真的超倒楣，充滿效果」、「雖然很好笑，但如果兩津是我朋友，我應該會很害怕」、「其實兩津真的是生猛暖男，到最後都會為了身邊的人著想」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月17日至2023年02月16日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『烏龍派出所』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統