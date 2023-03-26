跨越385公里的愛！熱血母為圓女兒夢想 夜騎9小時「屏東到板橋」

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聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友為了圓女兒的心願，從屏東夜騎到板橋。圖片來源／ingimage
有女網友為了圓女兒的心願，從屏東夜騎到板橋。圖片來源／ingimage

母愛能有多偉大？近日有一名媽媽發文分享，離婚後與女兒分隔兩地，女兒一直希望媽媽能載她騎車兜風，為此當日半夜1點下班，2點從屏東騎機車出發，中午11點到板橋車站與女兒會合，直呼「覺得騎長途也蠻好玩的，會上癮」，對此許多網友也讚嘆「為母則強」、「熱血女騎士」，還有人提醒夜騎危險「安全第一」。

有一名女網友在臉書社團「騎車環島趣」發文表示，離婚後獨自一人住在屏東，因為女兒一直希望原PO能騎車載她去兜風，基於對女兒的思念與心願，日前連上11天的班後，終於能放假3天，當日半夜1點下班，回家洗澡、準備一套衣服後，2點從屏東騎著125cc的機車出發，走台3線，中午11點到板橋車站與女兒會合，時程共9小時、大約385公里，直呼「前一天又完全沒睡，直接衝上來台北」。

與女兒相聚後，吃飯休息唱歌，睡一晚再出發回屏東，原PO驚呼「有了這次經驗，覺得騎長途也蠻好玩的，會上癮欸」、「等待休假，再次出發長途騎乘」。對此，許多網友紛紛讚嘆，「晚上騎車注意安全，媽媽真偉大」、「為母則強」、「熱血女騎士」、「做母親為了兒女，義無反顧」、「太厲害了，精神可嘉」、「偉大的母愛」。

還有不少人提醒「安全第一」，「長途騎車，精神容易分心，快樂出門，平安回家」、「這樣騎車感覺有點危險，注意安全最重要」、「要讓自己多休息之後再出發會比較安全喔」、「妳的出發點是好的，圓一個媽媽對小孩的承諾，但也要注意自身安全，別疲累騎車很危險」、「難得的體驗，安全也很重要」。

騎車環島 屏東

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