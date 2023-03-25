他為家規「禁吃牛肉」20年 外公點牛肉麵吐一句話破功

早期從農社會靠牛隻耕田，因此都會嚴守「禁吃牛肉」的規定，有網友近期發文分享，他外公訂下禁吃牛肉的家規，因此他20多年來從沒吃過牛肉，未料他某日與外公外出時，外公竟然點了一碗牛肉麵，還說「都什麼年代了，誰會在意這種小事情」，令他超級崩潰。

原PO在「PTT joke版」發文，他表示，媽媽是比較傳統的農家，早年就被外公訂下禁止吃牛肉的家規，因為從小就被教育牛很辛苦，因此也已經習慣不吃牛的生活，家中唯一會吃牛肉的只有漁村出身的爸爸，媽媽常說如果有問題就去找外公抗議，但原PO也不敢，因此嚴守家規20多年。

直到原PO外公家親戚結婚，原PO與外公一同乘車，外出吃午餐時，外公卻挑中一家牛肉麵店，原PO以為外公是要吃店內的水餃，未料外公卻幫原PO點了一碗牛肉麵，原PO此時疑惑問到「可是...不是不能吃牛嗎」，外公則回「都什麼年代了，誰會在意這種小事情」。

原PO聽聞後相當崩潰，心想「老家您老人家作主，您不介意這種事情早點說阿」，原PO表示，每個阿姨叔叔要幫外公祝壽訂餐廳，都要注意避開牛肉菜餚，他這20多年也從善如流，現在想想不知意義為何。

對此，不少網友也紛紛留言，「那外公也吃牛肉麵嗎」、「錄影起來發家族群組，應該會很歡樂」、「外公好可愛」、「外公人不錯耶，想請問你第一次吃牛肉的感想」、「家族聚餐時上牛肉，嚇死大家」、「還好阿公健康長壽，不然要吃一輩子」、「我阿公也是不吃，可是喝酒醉就跑出去吃牛肉麵」。