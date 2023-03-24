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找不到媽媽手尾錢 算命師一句話讓眾人安慰她：媽媽在幫妳

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片

當人往生後，留給後世子孫的錢叫做「手尾錢」，代表將錢財和福氣傳給後輩，但有一名女網友哭訴找不到媽媽留給她的手尾錢，請命理老師來看竟表示錢被她花掉了，而女網友完全記不得有用掉這筆錢，貼文一出不少人都安慰說「媽媽在幫妳」。

這名女網友在Dcard寫道媽媽過世三年，她一直將媽媽留下來的手尾錢放在紅包袋裡妥善保存著，但日前她要拿的時候卻找不到，後來請認識的命理老師來幫忙看，老師卻說這筆錢已經被原PO不小心花掉了，讓她聽了一頭霧水。

原PO說自己完全不記得有花掉這筆錢，「先不管禁忌問題，只是一想到媽媽留給我的祝福就這樣沒了，我真的好難過」。她解釋就算公司發的獎金也是會裝進紅包袋裡，袋子上會寫字，然後再放到同一個櫃子裡，有時候懶得領錢就乾脆直接從櫃子裡拿，也因此才會覺得有蠻大的機率是自己不小心花掉的。

不少鄉民都安慰原PO說「媽媽幫妳解決那時的當務之急」、「媽媽：這小孩亂花錢，幸好有留錢給她」、「會把它花掉代表妳有需求，媽媽就算離開了也想滿足妳的所需，就當成是媽媽的心意，不要想太多，祝福可以留在心裡陪伴妳」、「錢錢沒有不見，只是變成妳喜歡的形狀陪伴妳了」、「我是個媽媽，我覺得沒關係，媽媽都在離妳最近的地方祝福妳、保護著妳」、「媽媽看到會說沒關係的啦，抱抱妳」。

還有過來人分享自身經驗，「坦白說我也不知道我媽留給我的手尾錢到哪裡去了，但我知道她留給我的不只是手尾錢」、「我之前也不小心把阿公的手尾錢弄不見，但是我放在家裡桌上就不見，希望是阿公回來偷偷拿走的，不願相信是我不小心花掉的」、「我的不小心跟要存的錢混在一起，就當它一直都在了」、「我記得手尾錢好像只能用在投資上」。

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