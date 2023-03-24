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一接就掛斷！客服頻接無聲電話回撥開罵 結局笑翻眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
擔任客服人員的原PO抱怨每天都接到無聲並立刻掛斷的電話，讓他不堪其擾。 圖／ingimage
擔任客服人員的原PO抱怨每天都接到無聲並立刻掛斷的電話，讓他不堪其擾。 圖／ingimage

若接到立刻掛斷的電話，而且還不只一通，相信不少人都會很火大。有一名擔任客服人員的網友就發文抱怨，每天早上都會接到無聲又立刻掛斷的電話，最後讓他忍無可忍，回撥痛罵對方，沒想到對方竟揚言要客訴，讓他聽了啼笑皆非。

原PO在臉書「爆廢公社二館」寫道，自己在某家公司擔任客服櫃檯，但最近每天早上都會接到打來不出聲就直接掛掉的電話，讓他最後忍無可忍，立刻回撥痛罵。

一開始對方還道歉表示是打錯了，但原PO說每天早上都頻繁地接到無聲電話，而且不講話就掛掉也不知道什麼意思，沒想到對方卻說「我也不知道為什麼我的號碼會撥給你」，讓他聽了瞬間暴怒說「麻煩往後眼睛請好好看在撥」，結果還被揚言要客訴，讓他哭笑不得。

貼文笑翻一票人，「明天開始，你每天打過去給他，接通後換你掛掉」、「客訴應付客訴的客服？」、「『我要客訴你！』，一打客服電話…『耶~還是我！驚不驚喜？意不意外？』」、「可能你是他通話名單裡唯一會接電話的」、「明天換你主動打過去，告訴他，『你為什麼今天沒打來？』」、「我之前在禮儀公司做客服，接體電話也是被這樣亂打，我同事直接對著話筒播大悲咒」。

爆廢公社 客服

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