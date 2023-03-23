天龍國逃亡潮？他揭台北人都逃去國外 網曝暗黑原因：能跑趕快跑

近幾年台灣爆發「脫北潮」，去（2022）年台北市戶籍人口更是跌破250萬人，而根據內政部最新人口統計，截至今年2月底，北市人口為249萬人。然而，就有一名男網友發文表示，發現北市人口似乎都遷往國外居多，讓他好奇上網詢問原因，引發網友熱議。

該名男網友在《Dcard》PO出2張圖片，其中一張為北市人口遷出比例圖，只見除了遷入台灣各縣市外，遷往國外的更是佔多數；另一張為台北市12個行政區的人口曲線圖，發現亦較歷年呈現下降趨勢，讓他不禁疑惑問道「台北不好嗎？為什麼不少台北人都逃去國外了？」

貼文一出，網友紛紛留言「都去美國加拿大」、「你怎麼不說能逃去國外的，只有台北人做得到」、「台北好，但國外有城市比台北更好，在有錢有能力追求高生活品質的前提下，當然會往國外跑」、「美國這兩年一直在搞兩岸議題，一下賣軍武一下來台灣什麼的，有錢人能跑的趕快跑了啦」、「隨時都有飛彈炸過來的風險，有能力在國外住的當然逃往國外啊」。

此外，還有網友指出「這幾年疫情，太久沒回台灣的人，被除籍了，如此而已」、「不是，是因為這幾年遇上疫情，有台灣戶籍且長住在國外的人，超過兩年未回過台灣被依法除籍。只要出境未滿4年，一回國還是恢復，超過4年的話要在台停留6個月以上才會恢復，剛好這種長住國外的人戶籍多放在台北而已」。