朋友狂推來台灣！南韓女孩被請吃飯 1原因喊「台灣人好可怕」

韓國女孩尹玫伊（May）來台灣讀書，因緣際會下認識《不要鬧工作室》的創辦人強尼，而第一次見面時，強尼除了請她吃飯，還熱情提議吃完後帶她去逛夜市，結束後再去吃消夜，她受寵若驚地回應，「你好可怕，我們今天第一次見面，這樣子會胖」。

《不要鬧工作室》昨（21）日於YouTube上傳最新影片，強尼和第一次見面的尹玫伊說，台灣人習慣請新朋友吃飯，所以要尹玫伊想吃什麼都盡量點。尹玫伊看著餐廳的菜單，表示自己很喜歡珍珠奶茶、黑芝麻鮮奶茶、紅豆鮮奶茶，強尼大方地說，「那每一種都點一杯，妳把它喝完」，尹玫伊驚訝回應，「我不行，你好可怕」。

等待餐點上桌期間，尹玫伊透露本身有在經營YouTube頻道，最近也和韓國很紅的電視節目合作，拍片介紹台灣的風景和食物。然而，尹玫伊分享自己最喜歡的台灣食物是「水果」，之所以會來台灣讀書，是因為一名在台南的韓國朋友推薦，要她一定要來體驗台灣的生活、欣賞台灣的風景、吃台灣的食物，還有體會台灣人的善良。

隨後，尹玫伊開始品嚐牛肉麵，她提到自己喜歡牛肉麵的原因，是因為裡面有肉和好喝的湯，她也喜歡吃豬血糕和喝手搖飲，幾乎每天都會買一杯。最後，強尼熱情提議，等這餐吃完後，要帶她去逛夜市，結束後再去吃消夜，尹玫伊被台灣人的熱情嚇壞了，「你好可怕，我們今天第一次見面，這樣子會胖」。