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驚嚇農場！「蜘蛛人阿嬤」掛15公尺高圍牆外種菜嚇壞人 本尊現身這樣說

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友拍下一位阿嬤掛在15公尺高圍牆外種菜的驚險畫面，上網分享嚇壞眾人。圖擷自《路上觀察學院》
有網友拍下一位阿嬤掛在15公尺高圍牆外種菜的驚險畫面，上網分享嚇壞眾人。圖擷自《路上觀察學院》

不少舊公寓都有頂樓加蓋增加使用空間，日前天母一名網友發現一位阿嬤竟翻出頂樓圍牆，蹲在樓下遮雨棚上，似乎在種花，將畫面拍下上網分享「阿嬤玩捉迷藏太厲害」，驚悚畫面曝光，眾人驚呼「天啊…好危險」、「阿嬤是蜘蛛人化身嗎？」

一位網友在《路上觀察學院》發文分享自己見到的驚悚畫面，照片是一棟有著頂樓加蓋的舊公寓，圍牆外竟有一名阿嬤蹲站在樓下的遮雨棚上，身上沒有任何安全防護措施，似乎在種菜，拍下畫面寫道，「阿嬤玩捉迷藏太厲害，結果太陽快下山了還沒被發現，只好順便種花」，調侃阿嬤的危險行為。

貼文曝光嚇壞眾人，驚呼「天啊…好危險」、「這是用生命在種花」、「太危險了！光看照片就腿軟了。那花也不適合那樣種吧！」、「這個捉迷藏玩很大」、「阿嬤是蜘蛛人化身嗎」、「腳一滑就變在地阿嬤了」、「不要開玩笑！在哪？！快報警！」

根據《民視新聞》報導，該名「蜘蛛人阿嬤」已70多歲，她表示很早前就種了一些地瓜葉，有時發現葉子黃掉了，就翻牆去摘掉，沒有常常爬出去，還強調圍牆「沒有很高啦」，自己都有穿止滑鞋，並不覺得危險，未來還是會繼續種下去。

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