暖心外送員「拿2巧克力」安慰陌生女 網揪本尊回應：戀愛了

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友在心情不好時收到外送員贈送的巧克力而感到窩心。示意圖，非新聞當事人。左圖／聯合報系資料照；右圖／擷自外送員的奇聞怪事
女網友在心情不好時收到外送員贈送的巧克力而感到窩心。示意圖，非新聞當事人。左圖／聯合報系資料照；右圖／擷自外送員的奇聞怪事

台灣最美的風景是人，有女網友感動分享，日前情緒低落時，閨蜜叫了甜點飲料並請外送員轉達「希望妳心情可以好一點」，外送員抵達後，不僅開口安慰，還從口袋拿了兩個巧克力給原PO，讓她相當感動，此舉也引來本尊在底下留言回覆，對此許多網友也直呼「好溫暖」、「感覺戀愛了」，但也有人從外送員的臉書發現，「陽光主角結婚了，女主角沒望了」。

有女網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，日前心情低落，閨蜜得知後叫了甜點飲料並請外送員安慰，但原PO卻沒接到外送員的電話，收到閨蜜緊急通知後才匆忙下樓，連忙道歉後，此時陽光開朗的外送員一直說沒關係，還真誠表示「她（閨蜜）要我跟妳說，希望妳心情可以好一點」，接著翻找口袋拿了兩個巧克力給原PO，「沒什麼好送的，送給妳」，讓原PO感動直呼「即使是陌生人，也能在遇見的短短幾分鐘裡，帶給人溫暖與幸福」。

貼文一出，也引來本尊回覆，「其實我帶著糖都是自己吃，偶爾分給認識的，謝謝妳祝我平安，也祝妳事事順心」，許多網友也感動表示，「好的互動，善的傳遞，讓一切都美好」、「能把正能量傳遞他人，真的很暖心」、「好溫暖的發文跟回應」，但也有人觀察外送員臉書發現，「陽光主角結婚了，女主角沒望了」、「好男人果然都已經死會了」。

還有人留言，「感覺戀愛了」、「如果是掏出兩顆雞蛋應該更開心，要開心的過每一天喔」、「有沒有心動的感覺」、「可能閨蜜給的小費很夠」、「現在買外送促銷，還送外送員喔」、「我之前也有收過金莎、飲料、食物，每一次拿到都超驚喜」。

外送員

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