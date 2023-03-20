看BLACKPINK演場會擋視線亂象炸鍋 她逆風挺：憑什麼要求搖滾區要坐下？

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聯合新聞網／ 綜合報導
南韓女子天團BLACKPINK在18、19日連兩天於高雄國家體育館開唱，超高人氣吸引全台粉絲聚集。圖／取自BLACKPINL粉專
南韓女子天團BLACKPINK在18、19日連兩天於高雄國家體育館開唱，超高人氣吸引全台粉絲聚集。圖／取自BLACKPINL粉專

南韓女子天團BLACKPINK在18、19日連兩天於高雄國家體育館開唱，超高人氣吸引全台粉絲聚集，高捷運載量甚至超越跨年場。不過，許多粉絲看完演唱會後抱怨不斷，質疑明明大家都是花了錢去看演唱會，卻有許多平面座位區的觀眾站起來，導致後排視線被遮擋「根本看不到偶像」，網路風向一面倒，但知名律師李怡貞則留言表達不同看法。

李怡貞19日在臉書粉專發文質疑「黑粉紅（BLACKPINK）的演唱會如果不是在念經的話，什麼原因搖滾區的人要坐下？」她認為既然是搖滾區就不能要求大家一定要坐下，「好像有人被擋到連螢幕都看不到，可是應該是主辦單位或是場地設計的問題吧？」

對於BLACKPINK演唱會搖滾區站立問題，主辦單位Live Nation Taiwan表示站立欣賞並未違規，且會加強巡邏勸導，另遭藝人李愛綺爆料「超賣」一事，Live Nation直言不可能，「所有的票券拓元售票系統上購買，一個位子一張票，不可能有超賣」。

演唱會 BLACKPINK 粉絲

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