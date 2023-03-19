被演唱會洗版！他問「有人完全不知道BLACKPINK嗎？」鄉民點名這些人

南韓天團BLACKPINK連兩天在高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引上萬粉絲前來朝聖，高雄捷運更表示，第一天總運量達25萬6252人次比跨年還高。儘管BLACKPINK人氣超夯，但仍有民眾不太認識，一名PTT鄉民表示，他完全不知道BLACKPINK這個團體，「這樣是正常的嗎？有人跟我一樣嗎？」，貼文一出引發討論。

原PO在PTT發文表示，他最近被新聞洗版，看到南韓團體BLACKPINK到高雄開演唱會，結果人潮爆滿，還讓高鐵深夜加開車次疏運，原PO也坦言，他之前完全不知道有這個團體，「這樣是正常的嗎？有人跟我一樣嗎？」

貼文一出引發討論，許多鄉民紛紛留言認了，「我也不知道」、「+1，為什麼我一定要知道？」、「聽過名字但一直沒想點來聽看看」、「我連這是什麼都不知道，早上看到新聞，才知道應該是樂團那一類，但是連男團還是女團也不知道」。

也有鄉民點名「這些人」大概也沒聽過BLACKPINK，「這邊通通都是40以上的老人，你期待什麼呢」、「有啊，這邊的老人很多都沒聽過」、「老人只知道5566就好啦」、「這邊認識三上悠亞的還比較多」、「對老人來講很正常啊，人老就要服老」。