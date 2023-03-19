累了直接睡「多功能小物」你家也有？ 鄉民勸別買：脊椎殺手

市面上有許多「懶人商品」，近日有一名網友詢問是否會想買「懶人桌」，可以坐在床上使用電腦相當方便，對此許多人指出久坐會腰痛、影響坐姿、對脊椎也不好，還有人笑稱「跟病床桌有87%像」。

有網友在PTT發文表示，市售的「懶人桌」可以坐在床上寫字、看書、打電腦，累了還可以躺下睡覺，因此詢問其他網友「會想買嗎？有人用過有心得嗎？」

貼文一出，許多人指出會影響坐姿，「坐一會兒還行，這個坐不久，腰會酸痛」、「建議不要，這樣的坐姿對腰、脊椎不好」、「會腰痛，久了就長骨刺」、「家裡有，腰酸背痛很不舒服」、「坐床上很傷腰」、「用久脊椎持續受壓迫」、「脊椎殺手」。

其它人則留言，「跟病床桌有87%像」、「床上用平板就好了，誰還打電腦」、「床是用來睡覺的」、「不穩固，真的不實用」、「人體工學電腦椅好坐很多」；還有人指出「這是床上小餐桌，是商人騙錢用的，真正的懶人桌是整個人平躺，桌面傾斜，雙手上臂完全貼在床面，只有前臂靠在桌面上」。