累了直接睡「多功能小物」你家也有？ 鄉民勸別買：脊椎殺手
市面上有許多「懶人商品」，近日有一名網友詢問是否會想買「懶人桌」，可以坐在床上使用電腦相當方便，對此許多人指出久坐會腰痛、影響坐姿、對脊椎也不好，還有人笑稱「跟病床桌有87%像」。
有網友在PTT發文表示，市售的「懶人桌」可以坐在床上寫字、看書、打電腦，累了還可以躺下睡覺，因此詢問其他網友「會想買嗎？有人用過有心得嗎？」
貼文一出，許多人指出會影響坐姿，「坐一會兒還行，這個坐不久，腰會酸痛」、「建議不要，這樣的坐姿對腰、脊椎不好」、「會腰痛，久了就長骨刺」、「家裡有，腰酸背痛很不舒服」、「坐床上很傷腰」、「用久脊椎持續受壓迫」、「脊椎殺手」。
其它人則留言，「跟病床桌有87%像」、「床上用平板就好了，誰還打電腦」、「床是用來睡覺的」、「不穩固，真的不實用」、「人體工學電腦椅好坐很多」；還有人指出「這是床上小餐桌，是商人騙錢用的，真正的懶人桌是整個人平躺，桌面傾斜，雙手上臂完全貼在床面，只有前臂靠在桌面上」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言