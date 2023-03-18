台灣居大不易！日人嘆兩點不習慣：薪水低，房價卻直逼東京

許多日本人喜歡來台灣觀光，享受風景和美食。不過出國觀光，和實際到另一個國家居住，還是有很多不一樣的地方。近來就有位曾在台灣居住2年，在美國居住12年的日本人，對日本媒體「grape」分享於台灣居住的經驗，表示有兩點最讓他驚訝。

文章舉出，台灣乍看之下和日本很相似，但有些深層觀念並不相同。其中一點，在於台灣人和原生家庭的關係非常密切。他表示有些台灣人，即使申請到打工旅遊簽證赴日，也很容易因為想家的關係，結果中途就離開日本。甚至還有人才待了三個月，就直接放棄簽證返台。

因此，很多和台灣人結婚的日本人，都驚訝於台灣人跟家庭的聯繫之密切。由於過於重視和家族在一起團聚的時光，也有不少人即使婚後也繼續住在原生家庭，多少讓人感到難以適應。

另一點則是薪水，文章表示，當初他在一間約30位員工的公司上班，大家都差不多是20到30歲的年輕人。起薪換算下來，則落在16到19萬日圓（約4.1萬～4.4萬新台幣）之間。這樣的薪水在日本來講算低，且即使往後升職，也沒有明顯改善的感覺。

然而儘管薪水不高，租房價格卻居高不下，甚至近年來持續上漲，都快追上日本東京精華地段的房租了。文章指出，他個人在台北的租屋，換算下來房租要9萬日幣（約2萬新台幣）左右。儘管表面上看似不錯，實際上卻是已經15年屋齡，有漏水、濕氣重、易長霉等困擾的屋子。

文章作者推論，或許台灣人喜歡留在老家，也跟房價不斐有關係。考量到台灣人的性格、薪資等種種條件，許多生活習慣和日本不同，或許也是令人頗為玩味的地方。