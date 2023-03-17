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普發六千元怎麼花？ 鄉民共同指「這用途」狠酸：難刺激消費

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇詢問大家會如何運用普發現金的6000元。聯合報系資料照
有網友好奇詢問大家會如何運用普發現金的6000元。聯合報系資料照

近期許多人關心「普發現金六千元」，行政院會也通過相關規劃報告，對此有網友好奇詢問「大家要怎麼花那六千塊呢？」，許多人指出要用來「繳費」，並狠酸「四月發就是讓人拿來繳稅的，沒辦法刺激消費」，還有人留言要慶祝母親節或存起來。

有網友在PTT發文表示，日前政府宣布普發現金的方式，並表示想利用六千元購買家電用品，直呼「算起來還是OK的啦」，並詢問網友「大家要怎麼花那六千塊呢？」

許多人表示要用來「繳費」，「剛好可以繳稅」、「電費」、「繳信用卡費」、「繳租金」、「6千只能付我卡費的零頭」、「房貸」、「繳牌照稅」、「報稅」，更有人狠酸「四月發就是讓人拿來繳稅的，沒辦法刺激消費」；還有人預計慶祝母親節，「準備母親節請老媽吃飯」、「母親節上繳給媽媽」、「陪伴家人」。

其他人則留言，「感覺可以丟去投資」、「買機票」、「拿去買雞蛋」、「吃個大餐」、「日常支出」；也有人認為「先存起來吧」、「沒什麼感覺」、「沒有特別規劃要花到哪裡」。

普發現金

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