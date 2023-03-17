網友想靠超商食物減肥兼省錢 內行人直言：容易餓還會復胖

超商食物加熱方便，且常常有折扣促銷，吸引許多上班族購買。日前有位網友表示，他最近想要減肥，也剛好當作省錢，發現吃超商食物可以每天餐費控制在250元左右，還能夠計算營養攝取量，他拋問「這樣的減肥餐計畫可以成功嗎？」

一名網友在PTT發文表示，他最近想要減肥，順便降低餐費開銷，所以打算吃超商食物減肥。他規劃早餐喝高纖低糖豆漿一杯，午餐吃三明治搭配折扣的牛奶，晚餐吃超商的健康餐盒，計算後發現攝取的澱粉量可以減少，而且餐費從一天500元左右，下降到250元上下。

原PO也分享優缺點，缺點是一整天都在吃不飽的狀態，優點則是份量小，也不會攝取過多營養，還能控制熱量跟省錢，又有豆漿跟牛奶可以搭配。文末，他好奇問網友「這樣的減肥計畫可以成功嗎？」

對此，網友們直言「你這樣會吃很膩」、「減肥最忌諱吃不飽，只要挨餓就一定會失敗」、「這樣吃絕對不會飽，肚子一直都在叫，就會很容易失敗」、「豆漿牛奶為什麼要在超商買？去大賣場買（大罐裝）放冰箱出門倒一杯出來喝，這樣不行嗎？」、「可以加個茶葉蛋或溫泉蛋，蛋白質比較耐餓」、「超商好處是熱量很清楚，比較容易算你吃進去的量，但是這樣會營養不良，缺少基本的蛋白質跟總營養素」、「這樣短期吃可以瘦下來，恢復正常飲食就會大反彈」、「為什麼不吃外面的健康便當或者自己煮飯？」、「你要不要看看超商食品的成分上有什麼東西？鈉含量都過高」。