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出門不在家！住透天厝怎收宅配包裹 住戶揭曉了：東西沒掉過

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇假設透天厝住戶不在家，要怎麼收宅配包裹。 示意圖／ingimage
原PO好奇假設透天厝住戶不在家，要怎麼收宅配包裹。 示意圖／ingimage

網路購物日漸方便，消費者只要在家動動手指下單，東西就會送抵家門或是取貨地點。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家，「假設住透天厝的人不在家，要怎麼收宅配包裹？」貼文曝光後也掀起討論，有住戶指出「真的都丟門口，東西沒掉過」。

今（15）日一名網友在PTT上以「住透天的都怎麼收宅配？」為題發文，原PO表示住社區大樓會有管理員代收包裹，但像是有些公寓和透天厝，假設平時上班沒有人在家，但又必須購買宅配的情況下，「這種會怎麼收件？直接丟門口？請鄰居代收？住透天也真的麻煩耶」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「黑貓就請他借放7-11，新竹物流就借放全家，其他就轉貨運單或自己開車去領」、「送到公司，部門每天都有包裹」、「一定要簽收的請鄰居幫個忙，只是很多都電話講一講就好，遠端監視也有紀錄」、「超商或自領，不然就遠端開關門，裝個遠端監視器請他放車庫」。

也有住透天厝的網友指出，「我家在台北市透天，有小庭院，都請物流開庭院門放裡面就好了，被偷就被偷，貴重物品也不太常用宅配的」、「真的都丟門口，東西沒掉過，不然就請他藏在門口車子後面」、「丟門口，我家4支監視器，加鄰居的50米就超過30支，只有回收物被撿，貨物從沒被拿過」、「認真回就是丟門口」。

透天厝 PTT 取貨

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