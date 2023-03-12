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加州倒近億顆「遮陽球」降低水蒸發 網疑：台水庫怎不跟進？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇台灣水庫缺水問題，為何不使用「遮陽球」解決。圖擷自PTT
有網友好奇台灣水庫缺水問題，為何不使用「遮陽球」解決。圖擷自PTT

台灣的水患問題包括季節性缺水，美國加州洛杉磯市曾在2015年時使用近上億顆的黑色塑膠「遮陽球」，倒入水庫降低水分蒸發，對此有網友好奇「台灣水庫怎麼不用遮陽球？」，而其他人則有不同見解。

有網友在PTT上發文表示，台灣南部時常有缺水危機，並指出可以將「遮陽球」倒入水庫，使之遮蔽太陽、進而減少水蒸發，也不會對水質有污染，因此好奇詢問「台灣水庫怎麼不用遮陽球？」

據關鍵評論報導，2015年時，美國加州洛杉磯市政府把近上億顆直徑10公分的黑色塑膠「遮陽球」（Shades ball）倒入水庫，利用塗滿化學物抗UV的塑膠球覆蓋水面，降低水分蒸散的速度，同時還能保持水源不受雨水、塵土砂石和鳥糞的汙染，就連太陽照射引發的化學變化也可以減輕。

對此，許多網友留言，「問就是成本考量」、「台灣搞這個一顆球可能要好幾萬」、「台灣颱風多降雨量強度大，常常從上游沖一堆漂流木進水庫」、「台灣的水庫水又不是蒸發掉的，都是流掉的」；但也有人指出水循環的問題「凡是有利就有弊，如果這些黑球能大量降低水面蒸發，那是否會讓該地區的空氣更加乾燥？原本水庫蒸發的部份會回到大氣裡，它本身就是大自然循環的一部份」。

水庫

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