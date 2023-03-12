嘉義白醋涼麵改加「無糖優格」 網友躍躍欲試曝口感

家鄉味百百種，近日有網友因想念嘉義「白醋涼麵」，因此突發奇想在涼麵裡加入「無糖優格」，未料口感相當不錯，對此許多網友也躍躍欲試，但也有人無法接受。

有網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，身為久歸的嘉義人，非常想念家鄉的「白醋涼麵」（美乃滋拌涼麵），因此決定自己DIY，將美乃滋換成了「無糖優格」，她直呼「出乎意料的好吃」、「重點是吃起來的味道跟嘉義的白醋涼麵有像」。

許多網友紛紛躍躍欲試，「好方法耶，又健康，改天來試試」、「感覺有印度風，而且也適合減醣的人，下次我也想試試」、「感覺很不錯耶」、「謝謝分享，也是『想嘉』的人」、「高雄有間好吃的涼麵，就是賣優格涼麵，還有加堅果，也很好吃」。

不過也有人認為，「吃完會跑廁所嗎」、「土生土長高雄人吃了表示，無法接受涼麵酸酸的，加優格把麻醬味都蓋掉啦」；還有其他人留言，「我優格加肉燥飯過，也很好吃」、「美乃滋拌飯加肉鬆，我覺得也很可以欸」、「之前有段時間全家賣白胡椒雪糕的時候，也是拿來配涼麵，很好吃」。