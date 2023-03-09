舒服又好穿！妹子曝「這單品」致命缺點 眾人狂點頭：真的不方便

每個人都有自己喜歡的穿搭風格和品味，像是有些人偏好穿裙子、有些人則習慣穿褲子。對此，近日就有一名女網友PO文表示，她很喜歡穿著寬褲，但上廁所時，褲子一脫，褲管就會落到地面，讓她不禁直呼「穿寬褲很舒服，但卻好困擾」，貼文曝光後，掀起網友熱議。

該名女網友在《Dcard》發文表示，穿著寬褲上蹲式廁所時，當褲子一脫下來，褲管就會落到地面，而她為了不讓褲子碰到髒髒的地板，總是要將寬褲捲起來抓住，讓她忍不住上網分享穿寬褲的困擾，但同時也提到「不過穿寬褲真的好舒服」。

貼文一出，引發大批網友熱烈討論，紛紛留言「所以穿寬褲時，我都盡量上坐式的」、「寬褲好穿，但掉地上真的很討厭」、「跟妳一樣，但寬褲真的超好穿超舒服」、「真的，落地褲雖然好看又耐穿，但其實有些地方滿不方便的」、「跟我每次穿那種長寬褲上廁所的動作一模一樣，我完全無法接受我的褲子碰到地板」。

此外，還有網友分享自身經驗，「先把褲管捲起來，再用褲頭反套過去，這樣就不用一直抓著擔心隨時都會掉了」、「我都先夾緊膝蓋脫褲子，褲子落在膝蓋上，手從褲管底往上抓，開膝蓋上廁所」、「我都直接整件脫掉掛在門的勾勾，上完廁所再穿上」、「我都先把褲腳塞到長襪裡，然後再緩慢地脫下褲子，基本上是不會碰到地板」。