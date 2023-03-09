外送員取餐遇排隊人潮想棄單！車輪餅老闆1舉動超暖 全場狂讚

許多外送員都很擔心抵達取餐地點後，還需要等上一段時間，因為不僅會延誤後續接單，還可能被客人抱怨。不過，一名外送員在臉書上發文，表示當下抵達車輪餅攤取餐的時候，老闆娘告知還要等一下，因此萌生棄單離開的念頭，但接下來的發展卻讓他感動直呼，「這單虧錢，不過我樂意」。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上發文，表示日前到某間車輪餅攤取餐時，現場已經有不少正在等待的客人，老闆娘禮貌地告知，「要等一會兒，不好意思」。然而，就在原PO猶豫是否要棄單離開的時候，老闆娘就送上一顆熱呼呼的車輪餅，甚至不給他拒絕的機會，說是外送很辛苦，要原PO拿去吃。

原PO覺得相當感動，看著對方在冷颼颼的天氣出來擺攤賺錢，決定到隔壁的飲料店買兩杯熱的珍珠奶茶，用同樣的方式要老闆和老闆娘拿去喝，「接著換他們手足無措了，一下說要給我錢，一下要我再多拿幾顆車輪餅去吃，我拒絕後就離開了，不給他們回饋的機會！哼，我才不允許只有你們溫暖別人，也要讓你們嚐嚐被感動的滋味」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好喜歡霸道的人，沒關係，冬天都會胖的」、「有時候店家都比客人還溫暖，更有人情味」、「好人有好報，爆單爆到你想回家」、「我喜歡你的傲嬌」、「這就是人與人之間的溫度」、「怎麼覺得有洋蔥…」、「心中有愛，工作起來就會很快樂」、「祝好人每天有小費」。

也有網友提到，「很多店家人都還不錯，有些會送暖暖包」、「真的很正向，上次店家也強迫喝飲料，覺得心情整個好起來」、「我知道，我也被塞過一個奶油車輪餅，還問我夠不夠，好暖」、「我也被阿姨塞過礦泉水和紅茶，台灣人總是客氣又溫暖」、「我剛剛被請雞排，受寵若驚，職業傷害應該是越來越胖」。