買中古「硬皮鯊」半小時就不能開 車商因合約4字拒賠

90年代經典競速車款「硬皮鯊」（Subaru Impreza）是不少車迷的夢幻車款，一名民眾向中古車商購入一台二手「硬皮鯊」，才開了半小時就動彈不得，回頭要求賠償，豈料對方曬出合約寫明4個字「現況交車」拒賠，讓車主後悔不已。

該車主在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，他於五月中入手一台二手「硬皮鯊」，合約上寫現況交車，不料，車開了半小時就無法發動，檢查發現是後差速器壞了，他便回頭找車商索賠，對方卻拿出合約表明「現況交車」不保固商品，並稱「是你開車的問題，我不知道你是怎麼開的」。

中古車商合約表明「現況交車」不保固商品。 圖擷自 爆怨2公社

車主無奈表示，「我只能自己花錢修理，三萬飛了」，沒想到，把車再送去保養後，又發現車子前方的卡鉗失效，種種問題皆不得要求二手車商負責，只好以慘痛經驗向大家呼籲，買二手車前要先做功課，或請專業會看車的人陪同，而不是像他這樣看車子外觀漂亮就買。

對此，網友紛紛說道「現況交車」4個字水很深，「現況交車不是都會說『過了店前馬路白（紅）線就保固結束』」、「現在還在市場流通的鯊魚，通常都被操爛了！不懂二手車的只是當盤子」，還有人打趣說「GC8狀況好的根本沒人會賣……南無觀世硬皮鯊，GC8狀況不好的便宜到你會怕……南無觀世IMPREZA」。

但也有人安慰說，「這種車買到車台完整沒大撞過的，就算值得了」，內行網友則提醒若要現況交車，可請車商將車況詳細寫進合約裡。