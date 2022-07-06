驚悚！蛇酒塞甕10年 巨大眼鏡蛇「狠瞪前方」嚇壞網民：還活着！

蛇酒被認為是補身良藥，但如果在家中找到這樣的陳年蛇酒，你是否敢打開喝呢？有網民在老家找到2甕擺放至少10年的蛇酒，遂發文問應如何處置，惟由於其中一甕蛇酒中的眼鏡蛇仍然直挺聳立，眼睛像瞪着前方還吐出舌頭，引來網民驚呼「（蛇）還活著！」、「確定牠已經死了？」。

該網民於Facebook群組「爆廢公社」上載兩張相片，問其他網民應如何處理這2甕至少擺放10年的蛇酒，不過網民的焦點，集中在其中1甕以眼鏡蛇浸製的蛇酒上。

從相片見到，甕中的眼鏡蛇仍然直挺聳立，眼睛睜開瞪着前方，並吐出舌頭似在伺機尋找獵物，兩旁則有小蛇圍住，模樣相當嚇人。

相片引來網民熱議，關注眼鏡蛇是否仍然在生，「還活著！！」、「怎麼感覺探頭的，在對你流口水」、「我怎麼感覺那個探頭的還活着」、「你沒看那隻眼鏡蛇一臉還沒喝夠的樣子……」、「確定他已經死了？」、「探頭，那個蓋子要加強牢固一點比較好！」、「好可怕，感覺好像還活着」、「像在看着你笑，笑到你心寒」。也有網民稱，「活的蛇被裝到酒裏面泡，他們會直接冬眠，基本上他們可以酒裏面存活2、30年，因為如果沒有整個全部加到們牠們的鼻子，還是可以在水面上呼吸！」。

亦有網民估計甕的眼鏡蛇只是塑膠造的假蛇，並非真蛇。另有網民表示，「真的無法理解為何有些人要喝這種東西」。

有網民在老家找到2甕擺放至少10年的蛇酒，遂發文問應如何處置。（Facebook）

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文章授權轉載自《香港01》