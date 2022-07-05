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一票政治人物論文曝光 網一看他大作全服了：但選舉真的不行

聯合新聞網／ 綜合報導
林智堅爆論文抄襲疑雲，有網友因一時好奇，整理出一份在台灣念研究所的政治人物論文題目。示意圖／ingimage
林智堅爆論文抄襲疑雲，有網友因一時好奇，整理出一份在台灣念研究所的政治人物論文題目。示意圖／ingimage

現任新竹市長、民進黨提名桃園市長參選人林智堅論文抄襲疑雲，有人搭上時事話題，整理在台灣念研究所的政治人物論文題目，其中林佳龍的碩士論文讓一票鄉民佩服不已，但也有人不忘偷酸「但選舉真的不太行」。

一名網友在Dcard「台灣政治人物的論文都寫什麼？」為題發文，原PO表示近日因為林智堅的論文抄襲疑雲，讓論文議題被吵得沸沸揚揚，好奇心驅使之下，列出21位曾在台灣攻讀研究所的政治人物的論文題目。其中林佳龍的碩士論文，累計被引用52次，讓原PO直呼「這篇感覺寫得很不錯欸，看看那個被引用數」。

針對林佳龍論文，有人表示「直到今日，討論戰後台灣政治、歷史、社會等，都一定要讀林佳龍的碩、博論」、「真的可惜，絕對適合當政治學者，但不適合從政」。回文也吸引許多鄉民回應，「林佳龍那篇，就是做台灣政治史的大概都要看一下，但選舉真的不太行」、「台灣戰後政治史真的必看林佳龍那篇跟吳乃德還有若林正丈的書，不過選舉他真的九流功力」。

另外，對於其他政治人物論文題目也引起許多網友興趣，「原來高虹安是台大資工」、「前副總統陳建仁的題目好酷欸，『國中缺席缺課學生之研究』，不過這跟公共衛生有關係嗎？」、「好奇國中生缺課的那篇內容，怎麼跟公衛連結的」、「哇靠你是論文系的？也太詳細了吧」、「這文也太有趣，有些題目看完題目真的會想去看到底在寫什麼」。

林智堅 林佳龍 Dcard 抄襲

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