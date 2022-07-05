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她嫌好市多36入餐包吃不完「還越冰越硬」 網曝靠一招就能保持鬆軟口感

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾因吃不完好市多的36入餐包而苦惱，網友們建議其靠一招維持口感。 圖擷自Facebook
一位民眾因吃不完好市多的36入餐包而苦惱，網友們建議其靠一招維持口感。 圖擷自Facebook

美式賣場好市多Costco）的商品份量龐大，經常一包就能吃上十天半個月，一位民眾就表示從好市多買了36個小餐包，吃了半個月還有剩，不知如何處理，網友們不僅建議原po各種吃法，還透露一個保存餐包的絕佳辦法。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文求助，她從好市多買回一款36入的小餐包，長達半個月都吃不完，放在冰箱又越來越硬，於是請教網友們如何解決。

網友們見狀紛紛建議原po各式吃法，「烤箱烤一下配玉米濃湯，小孩可以吃好多」、「我上次切薄一點，平底鍋用安佳奶油煎法國麵包，大人小孩都超愛」、「我的早餐，一天6顆，每天都包不同的餡」、「可以分裝丟冷凍，我們也會加堅果醬、花生醬，小孩喜歡加肉鬆，很快就可消滅了」。

許多網友也提出讓硬邦邦的麵包保持柔軟口感的辦法，「麵包類請直接冷凍哦～回烤前噴一點水～冷藏會讓水分散發，麵包越來越乾」、「用大同電鍋蒸，外鍋半杯水，蒸完柔軟」、「不用解凍，蒸過麵包回變Q、很好吃」、「大同電鍋蒸起來很好吃，烤箱也可」、「冷凍，微波20秒剛剛好」。

好市多 Costco

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