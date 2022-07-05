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刺身熱飯？ 外賣生海鮮飯竟配熱飯、蝦刺身遭焗熟 店員回應超離奇

香港01／ 撰文：安祖娜
網友日前在區內一日式餐廳購買外賣生魚飯時，發現魚生飯竟以熱飯製作。圖擷自臉書社團
網友日前在區內一日式餐廳購買外賣生魚飯時，發現魚生飯竟以熱飯製作。圖擷自臉書社團

炎炎夏日當然想吃些消暑食物，冰涼的生魚刺身是不少人的最愛。有網友日前在區內一日式餐廳購買外賣生海鮮飯時卻大踩地雷，發現生海鮮飯竟以熱飯製作，導致生魚片及蝦刺身被「烤熟」。網友非常不滿並即時向店員反映，沒料對方竟稱因廚房職員「熱飯煮太多，怕用不完」，故照用於製作生魚飯，令他大感無奈。事後他再向餐廳負責人反映，對方答應退款並承諾會加強員工培訓。

網友於臉書社團群組「地雷店家飲食爆料區」發文，指天氣炎熱不想吃又辣又燙的東西，故選擇到區內一日式餐廳購買外賣生魚飯。他購買「三種刺身飯」，餐牌列明內有三文魚、鯛魚及玻璃蝦刺身，沒想到拿取外賣時，竟發現刺身飯的白飯為熱飯，當中玻璃蝦的蝦肉更明顯轉白，顯示已變熟。

po文的網友指出，收到外賣發現有問題的當下，已直接要求向餐廳老闆反映，惟當時老闆並不在場，只好將問題告知負責處理訂單的女職員，不料她竟表示「廚房的人員因為怕已經煮好的熱飯用不完，所以就直接照用」，令他驚訝又無奈。

事後原po在社交平台發現餐廳的專頁，表示已再次向負責人反映這次的不快經歷，並獲得對方答應退款，同時承諾會加強員工培訓，「我下次再吃的話，希望真的有改善啦」。

不少網友看過貼文也指出，魚刺身屬高危食物，存放及處理也有一定要求，否則隨時會讓人吃壞肚子，「天氣熱小心容易食物中毒！不是開玩笑的」，但也有人質疑照片中的蝦刺身並非「烤熟了」，而是誤用熟蝦。

根據食物安全中心資料，米飯經適度加酸至酸鹼值4.6或以下，已知可抑制致病細菌（尤其是蠟樣芽孢桿菌）滋生，因此壽司飯的酸鹼值應在4.6或以下；如壽司在攝氏4度以上的環境中陳列超過4小時，即須丟棄。

民眾到店鋪用餐時更要同時留意刺身是否冰凍，如刺身不是保持在低溫下、不新鮮或有異味，便不應進食。至於免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童風險較高，不應進食以生或未經徹底煮熟的配料製成的刺身或壽司。

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文章授權轉載自《香港01》

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