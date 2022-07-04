玩水突踩空！師姐稱要被抓交替 他帶老婆收驚2萬明細曝光

夏日出遊玩水人潮漸多，一對夫妻赴墾丁海灘度假，妻子在游泳圈中間玩耍，卻突然發生踩不到地的情況，讓老公急著帶去寺廟收驚，沒想到廟方開價高達2萬，網友們看了明細表皆不建議如此破費。

該男子在爆料公社發文指出，日前他與老婆在墾丁海灘上玩水，老婆從游泳圈跳下去踩不到地，嚇到魂都沒了，後來帶著老婆去台中沙鹿收驚，「師姐說我老婆卡到陰，說要抓交替的，如果要解這關需要花費2萬以上」，聽到昂貴金額嚇到下巴垮掉。

一對夫妻赴墾丁海灘度假，妻子在游泳圈中間玩耍，卻突然踩不到地，讓老公急著帶去寺廟收驚，明細總價高達2萬。 圖擷自 爆廢公社

收費明細單上可見，小人替身2男2女、大三牲（雞、魚、豬肉各一）等等，還有辦事紅包小人一位3600元。

網友們也對收驚費用感到驚訝表示，「哇 現在宮廟那麼先進了，弄個明細表」、「我還以為是醫院的檢查注意事項」、「聽到兩萬才要收驚吧」、「兩萬包給太座直接恢復」，大家幾乎都勸男子別破費，有人更批「去學學游泳和水上自救吧，台灣的恐水教育真是夠了」，知名網紅「我是小生」笑回這關要解明明很簡單，「不會游泳不要去水深過腰的海邊，也不要跳出游泳圈」。

甚至有醫師建議「若是恐慌症發作，找基層醫師處理費用200-250元不等」，還有從事收驚的網友「可以來我家聖安壇看看！真正濟世救難的只要隨緣添油香就好！」。