女生愛美好燒錢！她好奇分析：究竟月收多少才能做美甲

不少女生為了漂亮，都會花錢在治裝、美髮、美容、甚至是美甲上，但長久下來的花費往往十分嚇人。一名女網友在網路上發文，透露自己雖然喜歡做美甲，但也認為美甲相當燒錢，因此發文詢問網友「月收多少才能做美甲」，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友在Dcard上以「一個月賺多少才能做美甲」為題發文，原PO透露自己因為被朋友推薦才開始接觸美甲，結果就陷進去美甲的世界。原PO表示雖然每次做完美甲都會很開心，不過對於剛進職場的自己而言，還是認為做美甲很燒錢。

原PO分析目前月薪大概兩萬七，若做美甲加上卸甲，就需要大概一千五到兩千元的費用。在貼文的最後，原PO猶豫寫道，「眼看上個月做的美甲又要到卸甲的時候，我到底該忍痛繼續做我愛的美甲，還是先學會跟光禿禿的指甲相處，好奇如果大家跟我一樣薪水不高，做美甲不會覺得手頭很緊嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我每個月只有打工的5000多，但如果真的喜歡就去做呀」、「我月入五萬多，也還是覺得美甲很貴，而且有越來越貴的趨勢」、「那就把其他開銷的錢省下來」、「如果自己很喜歡，又願意降低其他方面的支出，省下來的就做美甲」、「我覺得應該是在每個肯花錢的地方不一樣吧，自己可以接受的話就好」。

另外，也有網友建議，「擔心錢的話也可以做免費手模，雖然會有落差，但也是另一種選擇」、「要不要考慮看看不要做外面的美甲，自己買指甲油回來塗也不錯」、「我買回來自己做，雖然會有點落漆，但我也只愛單色，沒關係能看就好」 。